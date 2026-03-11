Fin del hechizo en ‘Curramba’: Atlético Nacional reconquista Barranquilla

El verde paisa volvió a ganar en Barranquilla después de más de tres años sin victorias ante en la capital de la costa caribe colombiana.

Atlético Nacional en Barranquilla | Vizzor

Una contundente victoria que cae como anillo al dedo para Atlético Nacional, terminó siendo lo que vivió en Barranquilla el pasado martes 10 de marzo. El equipo dirigido por Diego Arias ganó por cuatro goles a cero ante el Junior en condición de visitante. Un resultado que es agua en el desierto para un cuestionado plantel y cuerpo técnico tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

En la previa, el juego válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, se planteada como un partido más que difícil para el verde paisa. Pues, el contexto con el que llegada el equipo antioqueño no era el mejor y Junior no solamente mantiene el rótulo de vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, sino que goza de una de las mejores nóminas del país.

Si bien el duelo en el Romelio Martínez se vio altamente influenciado por la tempranera expulsión de Jermein Peña al minuto 20. Atlético Nacional supo aprovechar el hombre de más dentro del terreno de juego y fue amo, dueño y señor, del partido desde entonces. Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno, sellaron la goleada ‘verdolaga’.

Atlético Nacional rompe el maleficio en Barranquilla

Visitar Barranquilla no era algo que vieran con mucha felicidad en Atlético Nacional. Pues, desde 15 de junio del 2022, el equipo de la capital de Antioquia no ganaba en suelo costeño. Desde entonces, habían pasado 11 partidos y seis en condición de local para el Junior.

En otras palabras, después de más de tres años, los dirigidos por Diego Arias lograron conquistar una plaza donde los recuerdos no habían sido buenos desde hace mucho tiempo. Una victoria consagratoria que le trae un poco de alivio y oxigeno a un cuerpo técnico que estaba siendo duramente cuestionado.

Últimos partidos entre Junior y Atlético Nacional

El ‘rey de copas’ se demoró 1364 días para volver a gritar victoria ante el Junior de Barranquilla. El último triunfo había sido el 15 de junio de 2022, hace un poco más de tres años y medio.

10.03.2026 | Junior 0-4 Nacional.

30.11.2025 | Junior 2-1 Nacional.

26.11.2025 | Nacional 1-1 Junior.

13.11.2025 | Junior 2-1 Nacional.

25.05.2025 | Nacional 2-3 Junior.

26.09.2024 | Nacional 0-3 Junior.

02.03.2024 | Junior 0-0 Nacional.

17.09.2023 | Junior 1-1 Nacional.

10.04.2023 | Nacional 0-1 Junior.

18.08.2022 | Nacional 1-1 Junior.

28.07.2022 | Junior 3-0 Nacional.

13.07.2022 | Junior 3-1 Nacional.

15.06.2022 | Nacional 2-1 Junior.

Te puede interesar: