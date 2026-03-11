VakifBank Istanbul derrota a Numia Milano y saca ventaja en la Champions League de voleibol femenil

El conjunto de Turquía se mantiene invicto en el torneo tras vencer 2-3 al conjunto italiano en la ida de los cuartos de final del CEV Champions League Volley 2026

El VakifBank Istanbul dio un paso importante en los cuartos de final de la CEV Champions League femenil al vencer 2-3 al Numia Vero Volley Milano en el partido de ida que se disputó en Italia. El encuentro fue muy disputado y se extendió durante 131 minutos, con parciales de 26-24, 25-22, 22-25, 22-25 y 11-15, en un duelo que cambió de rumbo tras el dominio inicial del conjunto italiano.

Milano arrancó fuerte y tomó ventaja al quedarse con los dos primeros sets, pero el equipo turco reaccionó a partir del tercer parcial. VakifBank ajustó su juego ofensivo y logró empatar el partido tras ganar los siguientes dos sets, llevando la definición a un quinto set donde mostró mayor contundencia para cerrar el encuentro. El marcador total fue de 106-111 puntos, reflejando lo equilibrado del enfrentamiento.

La gran figura del partido fue Marina Markova, quien fue nombrada MVP tras sumar 35 puntos y liderar la remontada del conjunto turco, que mantiene su invicto en el torneo tras haber terminado la fase de grupos como líder del Grupo A. Ahora, el Numia Vero Volley Milano deberá buscar la remontada en el partido de vuelta programado para el 18 de marzo.

