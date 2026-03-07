Medallero Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en vivo

Sigue la obtención de medallas de las delegaciones participantes en esta justa paralímpica invernal

Así va el medallero de los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026. | Claro Sports.

Luego de unos primeros días de competencia y de vivir una espectacular Ceremonia de Inauguración, la obtención de preseas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 comenzó con la entrega de varias medallas en distintos deportes.

Bajo este contexto, el para biatlón femenil sentado fue la primer disciplina que entregó metales. Estados Unidos con Oksana Masters y Kendall Gretsch hizo el 1-2, al tiempo que Alemania con Anja Wicker fue la poseedora del bronce paralímpico.

En la rama varonil de esta misma disciplina, Ucrania comenzó con su cosecha de metales dorados gracias a Taras Rad. Su presea áurea significó la primera para su delegación, la cual, lidera el medallero hasta el momento.

A su vez, también es importante destacar en el para biatlón sprint varonil para personas con discapacidad visual que la mencionada delegación ucraniana hizo el pleno de medallas al ganar el oro, la plata y el bronce en las personas de Oleksandr Kazik, Iaroslav Reshetynskyi y Anatolii Kovalevskyi, respectivamente.

Por último, en el esquí alpino adaptado, donde tuvo participación el mexicano Arly Velásquez, los hermanos austriacos, Johannes Aigner y Veronika Aigner se llevaron el oro en el descenso categoría VI en sus respectivas categorías.

Medallero Paralímpicos Milano Cortina 2026, al momento

Hasta este momento, Ucrania domina el medallero paralímpico con tres medallas paralímpicas de oro, una de plata y dos de bronce para un total de seis preseas. China, por su parte, acumula dos oros, dos platas y dos bronces, mientras que Austria se adjudica el tercer lugar momentáneo con dos oros.

Así va el medallero paralímpico este 7 de marzo. | Captura Pantalla Olympics

