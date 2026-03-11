Pablo Lavallén explota otra vez: discute con los hinchas y explica el mal momento de Marathón

Luego del empate ante Choloma, varios seguidores se acercaron a la zona donde se encontraba el entrenador para expresar su inconformidad.

El entrenador argentino en el foco de las críticas | Captura video

El entrenador argentino Pablo Lavallén volvió a quedar en el centro de la atención en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Esta vez, el episodio ocurrió tras el empate sin goles entre Marathón y Choloma, resultado que provocó reacciones entre los aficionados del club.

El encuentro se disputó en el estadio Rubén Deras y terminó 0-0. Luego del partido, varios seguidores se acercaron a la zona donde se encontraba el entrenador para expresar su inconformidad con el rendimiento del equipo. La situación derivó en un intercambio de palabras que posteriormente se volvió viral en redes sociales.

El contexto deportivo también explica el malestar de parte de la afición. Marathón pasó de disputar la final en el torneo anterior a sumar solo 12 puntos después de diez jornadas en el actual campeonato, un registro que mantiene al equipo lejos de los primeros puestos de la tabla.

❌🦖Exhibición LAMENTABLE la de Pablo Lavallén. Terrible. Tan bien que iba trabajando con Marathón. Al medio quiebre de su equipo, se cae en lo emocional y entra en conflictos con su afición. #Honduras pic.twitter.com/TOAhfBYfYE — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) March 11, 2026

La respuesta de Lavallén tras el cruce con los aficionados

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Lavallén se refirió al momento que atraviesa el equipo y reconoció que los resultados no han sido los esperados en el inicio del Clausura.

“Estoy reconociendo que los resultados no son los que esperábamos. Los métodos son los mismos del torneo anterior, pero ahora no están dando resultados”.

El técnico también explicó por qué decidió acercarse a dialogar con algunos aficionados que se encontraban reclamando por decisiones relacionadas con el equipo. Según comentó, buscó dar su punto de vista sobre el trabajo que se realiza dentro del plantel.

“Me acerqué a unos hinchas de Marathón que estaban reclamando porque jugaba uno o el otro, y a veces está bueno poder explicarles y hacerles entender que hay una forma de trabajar. Yo soy un profesional de esto, tengo más de 40 años dirigiendo y sé que hay una manera de hacerlo. Pero bueno, en el fútbol todo el mundo opina y cree que sabe, pero son muy pocos los que lo juegan y aún menos los que dirigen. Entonces, algo debe tener el cargo, porque si no, lo jugaría todo el mundo”.

En el mismo diálogo con los medios, el entrenador argentino dejó otro comentario que también generó repercusión entre los seguidores del club. Allí volvió a referirse a las críticas que recibe por las decisiones tomadas durante el torneo.

“Si hay gente que no tiene licencia para dirigir o tener un equipo, a veces hay que acercarse y explicarles para que no quede en reproches. Si no están de acuerdo, ‘saquen el curso’, hagan la licencia y dirijan. Nosotros trabajamos de esto, a veces las cosas se dan y otras veces no”.

Mientras tanto, Marathón continúa su participación en el Clausura 2026 con el objetivo de mejorar su posición en la tabla. El equipo buscará sumar resultados en las próximas jornadas para recuperar terreno en el campeonato y dejar atrás la polémica generada tras el partido ante Choloma.

