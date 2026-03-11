Real Madrid vs Manchester City, en vivo el partido de ida de octavos de final de la Champions League

El Real Madrid se enfrenta al Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Quinto año consecutivo de este ‘Clásico Europeo’

El Madrid, sin Mbappé

Kylian Mbappé no estará presente en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, que se disputa en el Santiago Bernabéu. El delantero francés arrastra una lesión en la rodilla izquierda (un esguince confirmado por el club), que lo ha mantenido fuera de acción desde finales de febrero, obligándolo a perderse encuentros clave como los duelos ante Benfica, Getafe y Celta de Vigo.

Kylian Mbappé sigue lesionado | Reuters

Real Madrid vs Manchester City, un auténtico Clásico Europeo

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City será el quinto consecutivo en rondas de eliminación directa de la Champions League, algo inédito hasta ahora. Será la sexta vez en las últimas siete ediciones y la séptima en total. Ambos equipos se han medido en 15 ocasiones en la competición, con un balance bastante equilibrado: seis victorias para los españoles, cinco para los ingleses y cuatro empates. Sin embargo, en términos de series, el Real Madrid lleva la delantera.

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Manchester City hoy 11 de marzo de 2026?

El partido entre Real Madrid y Manchester City arrancará este miércoles 11 de marzo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Santiago Bernabéu.

Alineaciones del Real Madrid vs Manchester City para los octavos de final de la Champions League

Real Madrid : Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Vinicius, Brahim.

: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Vinicius, Brahim. Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku, Haaland.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming online

En México, la transmisión en vivo del esperado partido entre el Real Madrid y el Manchester City, correspondiente a los octavos de final de la Champions League 2026, podrá ser seguida a través de FOX One, que se encargará de ofrecer la cobertura completa del encuentro.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Real Madrid vs Manchester City, ida de octavos de final de la Champions League!

El Real Madrid vuelve a cruzarse con el Manchester City en una serie grande de Europa y lo hace en el Santiago Bernabéu, en el arranque de los octavos de final. El equipo español llega a este duelo después de vencer 2-1 al Celta Vigo en LaLiga y tras dejar en el camino al Benfica en el playoff, con un global de 3-1 para meterse en esta ronda.

Manchester City, por su parte, aterriza en Madrid con mejores sensaciones en resultados inmediatos. El conjunto de Pep Guardiola viene de superar 3-1 al Newcastle en la FA Cup. Además, este será el quinto año consecutivo en que ambos clubes se encuentren en una eliminatoria directa de Champions, luego de que los ingleses ya ganaran 2-1 en el Bernabéu durante la fase de liga de esta misma edición.

