Highlights de curling en Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: resultado del China vs Corea del Sur, final equipos mixto

En una emocionante final de curling en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, China se coronó como campeón del torneo de equipos mixtos tras una victoria ajustada de 9-7 sobre Corea del Sur. El duelo, que fue una verdadera batalla de estrategias y precisión, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos durante toda la competencia. Desde el principio, ambos equipos demostraron un nivel impresionante de habilidad, con cada lanzamiento siendo crucial para el desarrollo del juego.

A lo largo de las ocho entradas regulares, la contienda estuvo extremadamente equilibrada, con los dos equipos alternando el dominio en el marcador. Sin embargo, ninguna de las escuadras logró una ventaja definitiva, lo que llevó a un desenlace aún más dramático: una entrada extra, en la que se decidiría la medalla de oro.

