Bloqueo de taxistas en el AICM: fecha, hora y qué accesos estarán cerrados

Una organización de taxistas protesta en contra de las plataformas digitales de transporte que operan en el Aeropuerto de la Ciudad de México

La Ciudad de México espera un megabloqueo | Reuters

Las autoridades aeroportuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se preparan para una jornada complicada este miércoles 11 de marzo, luego de que un grupo de taxistas convocara a una protesta durante las primeras horas del día en los accesos principales de la terminal aérea. La movilización podría provocar afectaciones en la circulación vehicular y en el acceso de pasajeros, por lo que se prevé un ambiente de tensión en una de las principales puertas de entrada a la capital del país.

El gremio de taxistas busca presionar a las autoridades para que se establezcan regulaciones que favorezcan su operación frente a las aplicaciones digitales de transporte, con las que mantienen una disputa desde hace varios años. Con esta manifestación, los conductores pretenden llamar la atención sobre lo que consideran una competencia desigual y exigir medidas que limiten o ajusten la operación de estas plataformas dentro del aeropuerto.

Bloqueos en el aeropuerto de la CDMX: ¿Cuándo y a qué hora se movilizarán los taxistas?

La organización de taxistas publicó una convocatoria para iniciar movilizaciones este miércoles 11 de marzo a las 09:00 horas en la Ciudad de México. De acuerdo con el comunicado de prensa, la protesta surge por la situación que enfrenta el gremio ante el ingreso y operación de plataformas digitales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tema que ha generado inconformidad entre los conductores que prestan servicio en la terminal aérea.

Ante este escenario, se prevé que los primeros contingentes comiencen a concentrarse incluso minutos antes de la hora establecida, lo que podría generar afectaciones en los accesos y vialidades cercanas al aeropuerto. Por ello, se recomienda a los usuarios que tengan vuelos programados considerar salir con varias horas de anticipación para evitar contratiempos o posibles retrasos en su llegada a la terminal.

¿Qué accesos y zonas del AICM estarán cerradas este 11 de marzo por protesta de taxistas?

Aunque este tipo de movilizaciones suelen ser impredecibles y pueden cambiar de último momento, el llamado a la protesta se centra principalmente en el bloqueo de los accesos a las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La medida forma parte de la estrategia del gremio para visibilizar sus demandas y generar presión sobre las autoridades en medio del conflicto por la operación de servicios de transporte en la zona aeroportuaria.

Aeropuerto Internacional de la CDMX: ¿Por qué protestan los taxistas?

Los manifestantes buscan que el gobierno mexicano revise nuevamente los permisos otorgados a las plataformas digitales, al considerar que su funcionamiento afecta directamente al sector regulado de transporte terrestre que ha trabajado en los alrededores del aeropuerto durante varias décadas. De acuerdo con los inconformes, la presencia de estos servicios ha generado una competencia que consideran desleal frente a los taxistas que operan bajo regulaciones y concesiones establecidas. El objetivo de la protesta es presionar a las autoridades federales y aeroportuarias a aplicar la ley que, según el gremio, prohíbe la operación de aplicaciones de transporte en áreas federales. La movilización fue impulsada por la organización Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., que acusa a las autoridades de permitir la presencia de estas plataformas dentro del aeropuerto pese a las restricciones vigentes.

De acuerdo con el sector de transporte terrestre regulado, la presencia de servicios digitales representa una competencia que consideran ilegal y que pone en riesgo su fuente de empleo. Además, los taxistas señalan que existen iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la legislación y permitir formalmente el funcionamiento de estas aplicaciones en espacios federales, algo que el gremio interpreta como una amenaza directa a su patrimonio y al sustento de miles de familias que trabajan bajo el esquema regulado dentro del aeropuerto.

