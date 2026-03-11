Bayer Leverkusen vs Arsenal, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26

El cuadro alemán tiene un reto complicado frente a unos Gunners que vienen jugando muy bien esta temporada.

Bayer Leverkusen y Arsenal se miden en octavos de final.

¿A qué hora inicia Bayer Leverkusen vs Arsenal hoy, 11 de marzo de 2026?

El pitazo inicial de este partido en el BayArena de Leverkusen se programó para las 6:45 p.m. locales. Las personas que están en el continente americano deberán hacer una resta horaria para verlo.

México: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Colombia: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 11:45 a.m.

11:45 a.m. Argentina: 2:45 p.m.

Alineaciones de Bayer Leverkusen vs Arsenal para la ida de los octavos de final de la Champions League

Bayer Leverkusen: Blaswich; Poku, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Maza, Palacios, Aleix García, Terrier; y Kofane.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyokeres y Martinelli.

¿Dónde ver Bayer Leverkusen vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online

Aunque habrá una cadena transmitiendo para la mayoría de países en el continente americano, cada persona deberá revisar las guías de programación, dependiendo del territorio en el que se encuentre.

México: Fox One.

Fox One. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX.

Paramount+, TUDN, UniMás, Univisión Now y ViX. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

