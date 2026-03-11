¡Histórico! Milan Zamora se corona campeón del primer Home Run Derby de la Liga Telmex Telcel 2026

La Liga Telmex Telcel de Béisbol celebró su Fase Nacional 2026 con un emocionante Home Run Derby en las instalaciones de la Liga Maya y la Liga Olmeca en la Ciudad de México. El evento tuvo reglas estrictas para garantizar la competencia justa y espectacular: cada bateador seleccionado por su equipo tuvo dos minutos para conectar la mayor cantidad de cuadrangulares, usando pelotas duras y bates reglamentados por la Federación Mexicana de Béisbol. Además de la emoción del espectáculo, el objetivo era premiar el poder ofensivo de los jóvenes peloteros, entregando el trofeo al campeón como reconocimiento a su “garra” en el campo.

La competencia estuvo llena de sorpresas, comenzando con las rondas iniciales del Grupo B, que resultaron en un empate cuádruple entre los representantes de Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México y La Laguna, quienes conectaron un cuadrangular cada uno. Destacaron participantes como Axel Orduño y Luis Enrique Victoria, quienes, a pesar de los nervios, demostraron una técnica sólida y un swing impresionante. Este empate obligó a realizar rondas de desempate para definir a los finalistas, mientras que en los Grupos A y C, los competidores más contundentes brillaron: Matías Valdivia de Aguascalientes conectó cuatro jonrones, mientras que Milan Zamora de Baja California se mostró seguro y líder en su sector al conectar cuatro cuadrangulares.

La gran final fue emocionante, con cuatro finalistas disputándose el título desde cero. Milan Zamora de Baja California se coronó campeón al conectar 11 cuadrangulares, superando los 9 de Elian Bautista y los 6 de Matías Valdivia. Tras la premiación, la organización anunció cambios en los horarios de los próximos juegos de la fase nacional debido a una contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, priorizando la salud de los atletas y evitando actividades al aire libre en las horas de mayor contaminación. La primera edición del Home Run Derby dejó un sabor memorable en los aficionados y puso en evidencia el talento emergente del béisbol mexicano.

