Padre de ‘Chicharito’ evita polémica y se rinde ante Hugo Sánchez

Javier Hernández Gutiérrez, padre de Javier ‘Chicharito’ Hernández, se mantuvo al margen de la polémica y prefirió no profundizar en temas relacionados con la actualidad del delantero o la selección mexicana. Durante un evento, el exfutbolista dejó claro que no desea involucrarse en situaciones que puedan generar controversia.

“No, yo de eso no voy a hablar, no quiero meterme en cosas, pero mi opinión sale sobrando. Lo más importante es este convivio que estamos teniendo ahorita con toda esta gente que se interesó en venir y en conocer el proyecto”, expresó, enfocando su atención en el evento y en la convivencia con los asistentes. Al ser cuestionado sobre la actualidad de su hijo, Hernández Gutiérrez fue breve y directo. “No lo sé, no me dice”, respondió, sin dar más detalles sobre la situación del delantero mexicano.

Recuerdo junto a Hugo Sánchez

El exjugador también aprovechó para recordar su etapa como seleccionado nacional, donde compartió momentos con figuras históricas del fútbol mexicano, en especial Hugo Sánchez, a quien destacó como el mejor futbolista del país. “Imagínate, tenía al máximo jugador de México en ese momento adelante de mí, ¿tú crees que iba a jugar? Yo sabía el papel que estaba jugando dentro de la selección, no iban a meterme a mí por quitar a Hugo Sánchez”, comentó.

Finalmente, reconoció la dimensión histórica del exdelantero. “Hugo es el máximo jugador mexicano de todos los tiempos, o al menos de lo que yo recuerdo. Siempre fue Hugo y va a seguir siendo Hugo. Puede haber otro, pero que haya logrado lo que él logró va a estar difícil”, concluyó.

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