Toluca Femenil remonta a Tigres y sueña con unas semifinales históricas

Las escarlatas aprovecharon la localía para quedarse con el triunfo y buscarán cerrar el pase a las semifinales en el Volcán

Las jugadoras de Toluca vinieron de atrás para quedarse con la victoria | Imago7

Este jueves, en la cancha del Nemesio Díez, Toluca Femenil consiguió un resultado clave tras venir de atrás para derrotar 2-1 a Tigres, en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. Con este marcador, el conjunto escarlata llegará a la vuelta con ventaja y, de no perder, se metería por primera vez en su historia a las semifinales de la Liga MX Femenil.

La primera parte fue controlada en varios tramos por la escuadra escarlata, que desde los primeros minutos tomó la posesión del esférico. No obstante, los primeros avisos fueron de Tigres, con remates desviados de Myra Delgadillo y Diana Ordoñez, quienes buscaron abrir el marcador para las visitantes.

Poco a poco, las locales fueron más claras con la pelota y comenzaron a generar peligro sobre el arco rival. Primero, Eva Jakobsson sacó un disparo que Ceci Santiago mandó a tiro de esquina con una mano; después, la propia guardameta achicó ante otro intento de la atacante sueca.

Cerca de la recta final del primer tiempo, ambos equipos estuvieron cerca de mover el marcador mediante acciones a balón parado. Tigres tuvo una oportunidad con un cabezazo de Jimena López que se estrelló en el poste derecho, mientras que Toluca respondió con un testarazo que Ceci Santiago contuvo con las piernas.

Parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, pero el conjunto universitario tomó la ventaja con anotación de Diana Ordoñez. La atacante mexicana cargó el área y, tras un rebote, apareció a segundo poste para empujar la pelota al fondo de las redes.

En la parte complementaria, la posesión fue más equilibrada, pero las Choriceras, obligadas por el marcador, generaron más peligro. Primero avisaron con disparos de Faustine Robert, hasta que Eugenie Le Sommer empató el encuentro. La campeona de goleo venció a la portera visitante con un remate de cabeza cruzado, tras un centro de Amandine Henry.

Con el empate, las Diablas Rojas mantuvieron la presión y terminaron por darle la vuelta al marcador con anotación de Faustine Robert. La extremo francesa condujo por el sector izquierdo y sorprendió a Ceci Santiago con un disparo desde fuera del área que terminó en la red.

Las emociones siguieron hasta el tiempo de reposición, luego de que el VAR señaló penalti a favor de Tigres por una mano dentro del área. Jenni Hermoso tomó la pelota para cobrar desde los once pasos, pero Valeria Martínez se lanzó para detener el disparo y conservar la ventaja de las mexiquenses en la ida.

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