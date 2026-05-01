Saint-Maximin expone la exigencia en la Liga MX: “algunos jugadores sangraban por la nariz”

El francés reveló detalles poco conocidos sobre la exigencia física que vivió durante su paso por el club azulcrema

Maximin durante el Apertura 2025 con el América | Imago7

Allan Saint-Maximin volvió a poner a la Liga MX en el foco internacional con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El exjugador del América habló para RMC Sport sobre su experiencia en México y dejó claro que el fútbol azteca no debe ser subestimado, al tiempo que reveló detalles poco conocidos sobre la exigencia física que vivió durante su paso por el club azulcrema.

Ahora como futbolista del RC Lens en la Ligue 1, el francés recordó su etapa en la Liga MX con una visión distinta a la que muchos tienen desde Europa, destacando la intensidad y el nivel competitivo que encontró en el país. Sus palabras llegan en medio del constante debate sobre el nivel del fútbol mexicano frente a otras ligas.

🎙️ "Ca a été très difficile au Mexique avec l'altitude, à certains entraînements tu vois du sang qui coule du nez de certains joueurs."



Allan Saint-Maximin revient sur sa saison au Mexique. pic.twitter.com/Fe9RjiPnNU — RMC Sport (@RMCsport) April 30, 2026

Al referirse a la percepción que existe fuera de México, Saint-Maximin fue contundente al señalar que hay una idea equivocada sobre el nivel del balompié nacional: “Tras haber jugado en el extranjero, uno suele pensar que Europa es la única opción, o que el nivel de juego allí es superior. Pero, como ocurre a veces en las ligas de menor nivel, incluso en la CFA2, eso no significa que no trabajen duro, que no corran, que no haya intensidad… Eso es lo que encontré en el extranjero”, afirmó.

Uno de los aspectos que más le impactó fue la exigencia física derivada de la altura en ciudades como la Ciudad de México y Toluca, donde los entrenamientos se convierten en un verdadero reto para los jugadores. El francés reveló situaciones que reflejan la dureza de las condiciones en las que se trabaja día a día.

“Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver a algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar… Era algo que jamás había visto”, relató, al describir escenas que, según él, marcaron su experiencia en el país.

Saint-Maximin llegó al América en agosto de 2025 como uno de los refuerzos más mediáticos del torneo, generando expectativas tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, su paso por el equipo no cumplió con lo esperado, ya que apenas disputó 15 partidos y marcó tres goles bajo la dirección de André Jardine.

Su salida en febrero de 2026 estuvo rodeada de controversia, al señalar problemas personales y familiares, incluyendo denuncias de actos de racismo hacia sus hijos en México. A esto se sumaron versiones sobre su rendimiento deportivo y diferencias con el cuerpo técnico.

Pese a su breve paso, sus declaraciones reabren el debate sobre la exigencia y el nivel de la Liga MX, dejando una imagen clara de un entorno competitivo que, según su experiencia, requiere esfuerzo físico extremo y no puede ser minimizado desde el exterior.

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