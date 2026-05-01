Playoffs NBA 2026: resultados y quién ganó los partidos de las series hoy 30 de abril

Jornada clave en los Playoffs de la NBA 2026 con eliminaciones, palizas históricas y una serie que se define en Juego 7

Knicks humillan y 76ers sobreviven IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La intensidad de los Playoffs de la NBA 2026 sigue en aumento y la jornada del 30 de abril dejó partidos determinantes que comienzan a perfilar a los equipos rumbo a la siguiente ronda. Las series de primera ronda entran en su punto más crítico, donde cada posesión y cada error pueden definir el destino de la temporada.

Con eliminatorias al límite, actuaciones individuales destacadas y resultados que mantienen viva la emoción, la lucha por avanzar continúa con escenarios cada vez más cerrados. A continuación, el repaso de lo ocurrido en los duelos más relevantes del día.

76ers 106-93 Celtics | Philadelphia fuerza el Juego 7

Philadelphia 76ers logró una victoria clave por 106-93 sobre Boston Celtics, logrando empatar la serie tras estar 3-1 abajo. Con este resultado, ambos equipos definirán al clasificado en un decisivo Juego 7 que se disputará en el TD Garden. En un duelo de alta presión, los Sixers respondieron en los momentos decisivos y evitaron la eliminación ante su gente.

Tyrese Maxey lideró la ofensiva con 30 puntos, mientras que Paul George firmó su mejor actuación de la serie con 23 unidades y cinco triples clave. Joel Embiid también fue determinante con 19 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias, quedándose cerca del triple-doble. Kelly Oubre y VJ Edgecombe aportaron 14 puntos cada uno, completando una actuación sólida del quinteto titular.

El partido tuvo dos caras: una primera mitad equilibrada, donde Boston incluso tomó la ventaja en el marcador, y una segunda mitad completamente dominada por los Sixers. Philadelphia aceleró el ritmo tras el descanso y construyó una diferencia de hasta 19 puntos al cierre del tercer cuarto, aprovechando su efectividad superior (más del 40% en tiros) frente a un bajo 26% de los Celtics. Jayson Tatum sumó 17 puntos y 11 rebotes, mientras que Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 18 unidades, en una noche complicada marcada por cinco pérdidas y cuatro faltas.

Knicks 140-89 Hawks | Nueva York firma paliza histórica y avanza

New York Knicks selló su pase a la siguiente ronda con una victoria aplastante de 140-89 sobre Atlanta Hawks, firmando la mayor diferencia en playoffs en la historia de la franquicia. El equipo neoyorquino dominó de principio a fin y cerró la serie tras ganar tres partidos consecutivos luego de estar 1-2 abajo.

OG Anunoby fue la gran figura con 29 puntos en solo 27 minutos, 26 de ellos en la primera mitad. Karl-Anthony Towns también brilló con un triple-doble de 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, el segundo que logra en la serie. Mikal Bridges aportó 24 unidades, en una noche donde los titulares resolvieron el partido antes del último cuarto.

El dominio de los Knicks quedó reflejado desde el inicio: ventaja de 40-15 en el primer cuarto y una histórica diferencia de 47 puntos al descanso, récord en playoffs. Atlanta no tuvo respuesta, con apenas 36 puntos en la primera mitad, 14 pérdidas y un pobre porcentaje de tiro. Jalen Johnson lideró a los Hawks con 21 puntos, en una noche marcada también por un conato de bronca que terminó con expulsiones. Nueva York avanza con autoridad y enfrentará al ganador de la serie entre Celtics y 76ers.

Wolves 110-98 Nuggets | Minnesota elimina a Denver

Minnesota Timberwolves selló su pase a la siguiente ronda al vencer 110-98 a los Denver Nuggets, eliminando al equipo de Nikola Jokic en seis partidos. A pesar de llegar con múltiples bajas, los Wolves se hicieron fuertes en casa y aprovecharon el apoyo de su público para controlar el partido de principio a fin.

Jaden McDaniels fue la figura con 32 puntos y 10 rebotes, acompañado por la sorpresa de la noche, Terrence Shannon Jr., quien aportó 24 unidades. Rudy Gobert fue clave en la pintura con 13 rebotes —siete ofensivos—, generando una ventaja de 20-4 en puntos de segunda oportunidad, además de sumar dos bloqueos en una actuación defensiva determinante.

Por parte de Denver, Nikola Jokic registró 29 puntos y 10 asistencias, quedándose cerca del triple-doble, pero volvió a sufrir ante la marca de Gobert. Cam Johnson sumó 27 puntos, mientras que Jamal Murray tuvo una noche discreta con solo 12 unidades y 23% de efectividad. Minnesota avanzó con autoridad y ahora enfrentará a los Spurs en la siguiente ronda, con inicio de serie programado para el 4 de mayo.

¿Cómo van las series de la primera ronda eliminatoria de los Playoffs de la NBA? Resultados completos

Las series continúan con escenarios variados: algunas ya definidas, como la eliminación de Denver Nuggets ante unos mermados Minnesota Timberwolves, además de la paliza de los New York Knicks ante los Hawks para asegurar su pase a la siguiente ronda; mientras que otras, como la de 76ers vs Celtics, llegarán hasta un Juego 7.

CONFERENCIA ESTE

(1) Pistons 2-3 (8) Magic

(2) Celtics 3-3 (7) 76ers

(3) Knicks 4-2 (6) Hawks

4-2 (6) Hawks (4) Cavs 3-2 (5) Raptors

CONFERENCIA OESTE

(1) Thunder 4-0 (8) Suns

4-0 (8) Suns (2) Spurs 4-1 (7) Trail Blazers

4-1 (7) Trail Blazers (3) Nuggets 2-4 (6) Timberwolves

(4) Lakers 3-2 (5) Rockets

¿Cuántos juegos se deben ganar para avanzar a las finales de la NBA 2026?

Para avanzar a las Finales de la NBA 2026, un equipo debe salir con la victoria en doce partidos durante los Playoffs, previo a la serie final. Las series son al mejor de siete partidos (2-2-1-1-1)

El formato de los playoffs de la NBA establece que la primera ronda, las semifinales de conferencia y las finales de conferencia se disputan al mejor de siete partidos, por lo que el equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la siguiente fase. En cada serie, el equipo con mejor récord en la temporada regular tiene la ventaja de campo, lo que le permite disputar como local los juegos 1, 2, 5 y 7. Para llegar a la Final de la NBA, los equipos deben superar tres rondas eliminatorias: primera ronda, semifinales y finales de conferencia.

Calendario de los próximos juegos de los Playoffs de la NBA 2026

Los próximos días serán clave para definir a los clasificados restantes. El Juego 7 entre 76ers y Celtics será uno de los encuentros más esperados, mientras que los Lakers también buscarán finiquitar su duelo con Houston.

Juego 6: Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 1 de mayo

Juego 6: Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 1 de mayo

Juego 6: Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 1 de mayo

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