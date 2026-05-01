Luis Flores presiona a Pumas, al asegurar que el octavo puede eliminar al primero

El exjugador de Pumas analiza la serie ante América y pide valorar el torneo de los universitarios pese a la presión por el título

Luis Flores analizó el duelo entre Pumas y América en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, destacando que la serie está lejos de definirse por la posición en la tabla. El exjugador señaló que, pese al liderato de los universitarios, el contexto de la rivalidad cambia cualquier pronóstico.

“En el fútbol no hay nada escrito y menos con esta rivalidad. Las posiciones no dicen mucho. Son partidos de mucha presión donde el equipo que esté más atento, aproveche las oportunidades y no tenga descuidos atrás, será el que avance”, explicó en entrevista para AS Claro en W Deportes.

Pumas líderes, pero sin garantía

Flores reconoció el trabajo del equipo durante la fase regular, pero fue claro al señalar que eso no asegura el éxito en la Liguilla. “Ser un equipo grande implica una exigencia grande. El hecho de haber quedado en primer lugar no les garantiza nada y ellos lo saben perfectamente”, apuntó.

Además, destacó la decisión de la directiva de mantener a Efraín Juárez como técnico, incluso en momentos complicados. “El gran acierto fue haber mantenido el proceso. Normalmente, si un técnico pierde tres o cuatro partidos, va para afuera. Aquí decidieron dejarlo y se ve una progresión positiva”, comentó.

La presión del América y la exigencia del entorno

Sobre el escenario que enfrenta Pumas, el exfutbolista subrayó que una eliminación ante América tendría un impacto fuerte en la percepción del torneo. “Si pierdes, te quedas fuera, y sería una historia más donde el octavo le pega al primero. El América tiene de las mayores inversiones y las mismas posibilidades que Pumas”, señaló.

Sin embargo, también pidió no desestimar lo realizado por el equipo universitario durante el semestre. “Pase lo que pase, no se tira a la basura un gran año; hacía años que Pumas no terminaba como líder y hay que darle valor a eso”, añadió.

Clave: concentración total en la Liguilla

Finalmente, Flores apuntó a la clave para que Pumas pueda avanzar en la serie: mantener el nivel mostrado en el cierre del torneo. “Deben seguir jugando como cerraron el torneo: con mucha concentración y cero errores atrás. En estas instancias no puedes equivocarte porque te hacen daño”, afirmó.

El exjugador también recordó que los universitarios cuentan con el beneficio del empate global, un factor que podría inclinar la balanza si logran manejar la presión en una eliminatoria que promete intensidad de principio a fin.

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