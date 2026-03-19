VakifBank resiste y elimina al Numia Milano para avanzar al Final Four de la Champions League femenil

El encuentro se resolvió en cinco sets con parciales de 25-22, 16-25, 25-16, 23-25 y 15-12

El VakıfBank Istanbul selló su clasificación al Final Four de la Champions League femenil tras imponerse 3-2 al Numia Milano en un partido de alta exigencia disputado en el Palacio de Deportes VakıfBank. El encuentro se resolvió en cinco sets (25-22, 16-25, 25-16, 23-25 y 15-12), en una serie marcada por alternancias constantes y un cierre que se definió por detalles.

El equipo turco logró sostener la presión en el quinto set para inclinar la balanza a su favor, luego de que el conjunto italiano respondiera en distintos momentos del partido. Con figuras como Boskovic y Zehra Güneş, VakıfBank encontró soluciones en los momentos clave, mientras que Milano, liderado por Egonu, llevó el duelo al límite. Tras 124 minutos de juego, el conjunto local concretó su pase a la siguiente ronda en una eliminatoria que mantuvo la tensión hasta el último punto.

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