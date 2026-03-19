Deschamps pone a Colombia como termómetro del nivel francés

Francia se medirá a Colombia en un amistoso clave, con Mbappé de regreso y la mira puesta en ajustar detalles rumbo al Mundial.

Deschamps, DT de Francia | FRANCK FIFE / AFP.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se refirió con respeto y cautela al próximo amistoso frente a la Selección Colombia, en el marco de la gira internacional que su equipo afrontará en Estados Unidos y que también incluye un exigente duelo ante la Selección de Brasil. El compromiso aparece como una de las pruebas más interesantes para el conjunto europeo en esta fecha FIFA.

Deschamps destaca el nivel de Colombia

Durante la presentación de su convocatoria, Deschamps subrayó la importancia de enfrentar rivales de jerarquía, aunque reconoció que el corto tiempo de preparación limita el trabajo profundo. “No es una gira con gran interés en términos de trabajo prolongado, pero enfrentar a selecciones de alto nivel siempre nos permite sacar conclusiones”, explicó el técnico.

En ese análisis, el entrenador no dudó en incluir a Colombia dentro de ese grupo selecto. Para Deschamps, el combinado cafetero se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas del continente, con presencia constante en Copas del Mundo y una base de futbolistas destacados en el fútbol europeo, lo que eleva el nivel del desafío.

Un examen clave en la antesala del Mundial

El enfrentamiento ante Colombia, programado apenas tres días después del duelo contra Brasil, será una prueba exigente para Francia. El cuerpo técnico busca ajustar detalles y evaluar variantes pensando en la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo.

En ese contexto, Deschamps dejó claro que su intención es repartir minutos entre todos los convocados, aprovechando estos compromisos para observar rendimientos individuales en un entorno competitivo. El objetivo es llegar con certezas al gran torneo, afinando tanto el funcionamiento colectivo como el estado físico de sus principales figuras.

Mbappé, el foco de atención en la convocatoria

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Kylian Mbappé, quien regresa tras superar una lesión que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid ya tuvo minutos recientes en la Liga de Campeones frente al Manchester City, lo que marca un avance importante en su recuperación.

“Ha seguido el protocolo previsto y hemos estado en contacto permanente. No viene por marketing, quiere estar y competir”, afirmó Deschamps, despejando cualquier duda sobre la presencia de su principal figura en esta convocatoria.

Una base que apunta al cierre de ciclo

Además de Mbappé, la lista incluye nombres como Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, mientras que otros habituales quedaron fuera por lesión. De cara al tramo final de su ciclo al frente del combinado galo, Deschamps dejó entrever que esta convocatoria se asemeja en gran medida a la base que llevará al Mundial.

En ese camino, el duelo ante Colombia aparece como una oportunidad valiosa para medir el verdadero nivel competitivo del equipo francés. Más allá del carácter amistoso, el entrenador considera que este tipo de rivales pueden ofrecer “pistas importantes” sobre el estado de forma de su selección y su capacidad para competir al máximo nivel.

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