El Zeren Spor sorprende al Conegliano y se mantiene con vida en la Champions League de voleibol femenil

Sorpresa en la CEV Champions League de voleibol femenil. El Ankara Zeren Spor Kulübü vino de atrás e igualó la serie de cuartos de final ante el A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, luego de imponerse 2-3 en el partido de vuelta disputado en el Palaverde Villorba – Treviso. El conjunto italiano llegó con ventaja al segundo duelo después de arrasar 0-3 en la ida; sin embargo, el cuadro turco plantó cara fuera de casa y puso la situación 1-1.

Las acciones en la vuelta se definieron en cinco sets. El Conegliano se llevó los dos primeros capítulos por 25-21 y 25-17, por lo que un triunfo más les daba el partido y el boleto a la siguiente ronda; no obstante, el Zeren Spor reaccionó y revirtió el panorama: 19-25 en el tercer set, para después regalar uno de los episodios más dramáticos de la temporada. El cuarto se fue hasta el 30-32 a favor de la escuadra visitante, obligando al quinto y definitivo set. Allí los de Ankara vencieron 13-15 para seguir con vida en la eliminatoria.

De esta forma el Zeren Spor puso fin a la racha de las Panteras, que presumían 29 triunfos al hilo en la competición europea, máximo registro histórico.

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