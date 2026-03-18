El Zeren Spor sorprende al Conegliano y se mantiene con vida en la Champions League de voleibol femenil

Publicado por Alan Osornio

Sorpresa en la CEV Champions League de voleibol femenil. El Ankara Zeren Spor Kulübü vino de atrás e igualó la serie de cuartos de final ante el A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, luego de imponerse 2-3 en el partido de vuelta disputado en el Palaverde Villorba – Treviso. El conjunto italiano llegó con ventaja al segundo duelo después de arrasar 0-3 en la ida; sin embargo, el cuadro turco plantó cara fuera de casa y puso la situación 1-1.

Las acciones en la vuelta se definieron en cinco sets. El Conegliano se llevó los dos primeros capítulos por 25-21 y 25-17, por lo que un triunfo más les daba el partido y el boleto a la siguiente ronda; no obstante, el Zeren Spor reaccionó y revirtió el panorama: 19-25 en el tercer set, para después regalar uno de los episodios más dramáticos de la temporada. El cuarto se fue hasta el 30-32 a favor de la escuadra visitante, obligando al quinto y definitivo set. Allí los de Ankara vencieron 13-15 para seguir con vida en la eliminatoria.

De esta forma el Zeren Spor puso fin a la racha de las Panteras, que presumían 29 triunfos al hilo en la competición europea, máximo registro histórico.

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