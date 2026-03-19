Diego Lainez se apaga en el radar de la selección mexicana: otra ausencia que lo aleja del Mundial

El futbolista de Tigres ha perdido presencia dentro de las listas del Tri en un momento clave del proceso mundialista

Diego Lainez no será convocado para la Fecha FIFA de marzo | Imago7

La convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica no solo marca un punto de preparación rumbo al Mundial 2026. También deja lecturas claras sobre el momento de varios futbolistas. Entre ellas, una que empieza a tomar forma: Claro Sports pudo confirmar que la ausencia de Diego Lainez vuelve a repetirse y su lugar dentro del proyecto de Javier Aguirre comienza a diluirse.

No es un caso aislado. Lainez ya estuvo fuera en el partido ante Islandia y su nombre vuelve a quedar fuera en un momento donde cada lista empieza a perfilar lo que será la base del equipo mundialista.

La ausencia de Lainez: de oportunidad a señal

La no convocatoria de Diego Lainez en esta Fecha FIFA se suma a una tendencia reciente. El futbolista de Tigres ha perdido presencia dentro de las listas del Tri en un momento clave del proceso. A pocos meses del Mundial, cada llamado funciona como un filtro, y quedarse fuera en este punto deja de ser circunstancial.

Lainez fue durante varios años uno de los nombres asociados al recambio generacional de la selección. Su proyección lo llevó a Europa y su perfil encajaba en un modelo de futbolista capaz de marcar diferencia en el uno contra uno. Sin embargo, el contexto actual es distinto.

La competencia en su posición ha crecido y el cuerpo técnico ha optado por otras variantes. En este escenario, su ausencia ante Islandia ya había encendido alertas. Ahora, fuera también de la lista para enfrentar a Portugal y Bélgica, el mensaje se vuelve más claro.

La lista de Aguirre y el nuevo mapa del Tri

La convocatoria de Javier Aguirre refleja una estructura que combina jugadores con experiencia internacional y perfiles que han ganado terreno en el proceso reciente. La posibilidad de incluir futbolistas que militan en Europa amplía el abanico, pero también eleva la exigencia interna.

En ese contexto, la presencia de nombres como Alexis Vega, Julián Quiñones, Roberto Alvarado o Raúl Jiménez marca una línea ofensiva definida. A eso se suman opciones que ofrecen distintas características dentro del mismo esquema, lo que reduce el margen para perfiles que no han logrado consolidarse en el ciclo.

La ausencia de Lainez, entonces, no solo responde a su momento individual, sino a una reconfiguración del equipo donde otros futbolistas han tomado ventaja.

Jesús Angulo gana espacio en la convocatoria

En contraste, uno de los nombres que sí aparece en la lista es el de Jesús Angulo, futbolista de Tigres que ha logrado mantenerse dentro del radar del cuerpo técnico. Su inclusión responde a la necesidad de contar con variantes en defensa y a su capacidad para adaptarse a distintas funciones dentro del campo. Angulo se ha convertido en una opción. Su presencia también subraya que el seguimiento a jugadores de la Liga MX sigue siendo parte del proyecto, siempre que el rendimiento se sostenga.

El tiempo rumbo al Mundial empieza a jugar en contra

El calendario no se detiene. Cada convocatoria que pasa reduce el margen de maniobra para los futbolistas que buscan un lugar en la lista final del Mundial 2026. En ese sentido, la situación de Lainez se vuelve más compleja. Quedar fuera en partidos de alto nivel como los duelos ante Portugal y Bélgica implica perder visibilidad en escenarios donde el cuerpo técnico evalúa respuestas ante rivales de exigencia internacional. Son este tipo de partidos los que terminan de definir roles y jerarquías dentro del equipo.

¿Hay margen para revertir el escenario?

La puerta no está cerrada, pero el margen es cada vez menor. Para volver a entrar en la dinámica de la selección, Lainez necesitará recuperar protagonismo en su club y sostener un rendimiento que lo coloque nuevamente en la conversación.

El problema no es solo regresar a una convocatoria, sino hacerlo en un momento donde el equipo ya empieza a tomar forma. La continuidad, más que el potencial, es lo que hoy parece marcar la diferencia en el proceso.

La ausencia de Diego Lainez deja de ser un detalle y se convierte en una señal dentro del camino rumbo al Mundial. Mientras algunos nombres se consolidan, otros comienzan a quedarse al margen. Y en el fútbol de selecciones, el tiempo suele ser el factor más determinante.

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