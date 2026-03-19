¡Última llamada! Los futbolistas de la selección mexicana que buscan colarse de última hora al Mundial 2026

De Brian Gutiérrez a Guillermo Martínez: estos convocados quieren aferrarse al milagro mundialista con sus actuaciones ante Portugal y Bélgica

Seleccionados mexicanos, con una última oportunidad rumbo al Mundial 2026 | Imago7

La selección mexicana de fútbol dio a conocer su lista de convocados para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, programados para el 28 y 31 de marzo, respectivamente. En la convocatoria presentada por Javier ‘Vasco’ Aguirre predominan los nombres habituales que parecen tener un lugar seguro rumbo al Mundial de 2026, pero también aparecen futbolistas que no han sido constantes en el proceso y que buscan colarse de última hora a la máxima justa.

La inclusión de estos jugadores responde en gran medida a las bajas por lesión que afectan al equipo nacional. Entre los ausentes destacan Santiago Gimenez, Mateo Chávez, Julián Araujo, Edson Álvarez, Gilberto Mora y Luis Romo, quienes no estarán disponibles para esta Fecha FIFA, así como elementos como Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, descartados para la próxima Copa del Mundo.

Ante este escenario, varios futbolistas reciben una nueva oportunidad con el Tricolor, en una etapa cercana al Mundial 2026. Aunque su presencia en la lista definitiva luce complicada, estos partidos representan una posibilidad para mostrar su nivel y competir por un lugar.

Jesús Angulo (Tigres)

Jesús Angulo, lateral de Tigres de 28 años, es una de las principales sorpresas de la convocatoria. En el Clausura 2026 suma ocho partidos, cinco como titular y un gol. No era convocado desde marzo de 2025, cuando formó parte del equipo campeón de la Concacaf Nations League. El defensor tiene un año sin aparecer en listas del Tricolor, ya que no fue considerado en los últimos amistosos ni en la Copa Oro. Su regreso abre la puerta a una última evaluación de cara al Mundial.

Jesús Angulo, la principal novedad en la lista ante Portugal y Bélgica | Imago7

Everardo López (Toluca)

El defensa de Toluca, Everardo López, de 20 años, también forma parte de esta convocatoria. En el actual torneo suma ocho partidos, cinco como titular. Recibió su primer llamado en 2026 y ha tenido actividad en los recientes amistosos. Fue titular ante Bolivia e Islandia, disputando los 90 minutos en ambos encuentros, lo que lo coloca como una opción en desarrollo dentro del proceso.

Everardo López durante el partido contra Islandia | Imago7

Denzell García (Juárez)

Denzell García, de 22 años y jugador de Juárez, registra dos goles en 10 partidos del Clausura 2026. Su participación con la selección ha sido limitada en este ciclo. Fue convocado ante Panamá, Bolivia e Islandia, pero solo tuvo minutos frente al combinado sudamericano, donde jugó 32′. En los otros encuentros permaneció en la banca.

Denzell García sueña con el Mundial 2026 | Imago7

Brian Gutiérrez (Chivas)

Brian Gutiérrez, de 22 años, llegó a Chivas para el Clausura 2026 y ha tenido participación constante. Ha jugado los 11 partidos del torneo, seis como titular, y suma un gol. Fue convocado por Aguirre en los amistosos ante Panamá y Bolivia, donde acumuló 73 minutos. También participó ante Islandia, partido en el que jugó los 90 minutos y anotó en la victoria por 4-0.

Brian Gutiérrez, una de las caras nuevas en 2026 | Imago7

Guillermo Martínez (Pumas)

Guillermo ‘Memote’ Martínez es otro de los nombres que aparecen en la convocatoria ante Portugal y Bélgica. El atacante de Pumas, de 31 años de edad, tiene dos goles en nueve juegos (uno como titular) en el presente Clausura 2026. Con el Tri es su segunda convocatoria consecutiva, después de aparecer en el amistoso ante Islandia (donde jugó 24 minutos). Antes del llamado frente a los islandeses, su última aparición en el representativo mexicano fue en noviembre de 2024, durante los cuartos de final vs Honduras de la Concacaf Nations League.

Guillermo Martínez aparece en la ofensiva del Tricolor | Imago7

Estos futbolistas llegan a la convocatoria en un momento clave del proceso rumbo al Mundial 2026, torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Para varios de ellos, los amistosos ante Portugal y Bélgica representan una oportunidad directa para mantenerse en la consideración del cuerpo técnico.

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