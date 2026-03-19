Christian Ramírez revela la verdad del proyecto del Mazatlán

El exjugador subrayó el valor de apostar por talento formado en casa, señalando que esto ha fortalecido la conexión dentro de la institución

El exfutbolista mexicano Christian Ramírez compartió su visión sobre el proyecto de Mazatlán F.C., destacando la importancia de la identidad y el trabajo interno que ha sostenido al club en los últimos años. Durante entrevista exclusiva para la Mesa de los Grandes de AS Claro en W Deportes, el exjugador subrayó el valor de apostar por talento formado en casa, señalando que esto ha fortalecido la conexión dentro de la institución. En ese sentido, explicó: “Hoy día, la estructura que sostiene al primer equipo son jugadores y miembros que estuvieron en fuerzas básicas”, resaltando el compromiso de quienes conocen la esencia del equipo.

Ramírez también profundizó en el crecimiento que ha tenido el club desde sus cimientos, resaltando la continuidad en los procesos. El exfutbolista destacó que el desarrollo del staff y de los jugadores ha sido progresivo y constante, algo que hoy se ve reflejado en el rendimiento del equipo. “He visto pasar a todos los entrenadores y he visto crecer a todos los elementos del staff», comentó, agregando que «por eso no me sorprende que estén dando pelea“, reconociendo el espíritu competitivo que caracteriza a Mazatlán.

Sobre su experiencia en el banquillo como técnico interino, Christian Ramírez recordó uno de los momentos más complejos del equipo, marcado por la incertidumbre institucional. “Cuando iniciamos el torneo, el equipo estaba bastante golpeado”, afirmó, aludiendo a los cambios y rumores que rodeaban al club.

En cuanto al futuro, el exjugador dejó claro que el equipo mantiene una mentalidad competitiva pese a los retos. “El equipo va a seguir peleando”, aseguró, reconociendo que habrá partidos exigentes en el camino.

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