Fidalgo y Ochoa marcan la convocatoria de México ante Portugal y Bélgica

Javier Aguirre presenta su convocatoria para la última Fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo de 2026 con algunas sorpresas

Ochoa, Fidalgo y Alvarado, convocados ante Portugal y Bélgica | ClaroSports

La selección mexicana afrontará una Fecha FIFA de alto impacto en marzo con los duelos ante Portugal y Bélgica, en un momento clave rumbo al Mundial 2026. La convocatoria presentada por Javier Aguirre destaca por dos movimientos que marcan el rumbo del proceso: el primer llamado de Álvaro Fidalgo y el regreso de Guillermo Ochoa, ausente desde la Copa Oro 2025.

El compromiso ante Portugal, programado para el 28 de marzo, tendrá un contexto especial al significar la reinauguración del Estadio Azteca, sede histórica del Tricolor y escenario del partido inaugural del Mundial 2026. Posteriormente, el equipo viajará a Chicago para medirse a Bélgica en el Soldier Field el 31 del mismo mes, en otro examen de alto nivel.

Dentro de la lista, la inclusión de Álvaro Fidalgo representa una de las principales novedades. El mediocampista del Betis, naturalizado mexicano, recibe su primera oportunidad en la selección mayor tras consolidarse en el fútbol europeo, en un momento donde el cuerpo técnico amplía sus opciones en la zona creativa.

Por su parte, Guillermo Ochoa regresa a la convocatoria tras varios meses fuera del equipo nacional. El arquero del Limassol vuelve a competir por un lugar en el arco en una etapa donde la portería se mantiene abierta a distintas opciones de cara al Mundial ante la lesión de Luis Ángel Malagón.

En la posición de guardameta, Ochoa estará acompañado por Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo, quienes han tenido actividad constante en la Liga MX. La competencia interna se mantiene en un punto alto, con perfiles que buscan consolidarse dentro del proceso.

La línea defensiva combina experiencia internacional y juventud. Johan Vásquez y César Montes encabezan la zaga desde el fútbol europeo, mientras que nombres como Israel Reyes, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez aportan continuidad.

El mediocampo presenta una base amplia en la que, además de Fidalgo, destacan Orbelín Pineda, Erick Sánchez y Charly Rodríguez. A ellos se suman Obed Vargas y Erik Lira, en un sector donde el cuerpo técnico busca variantes tanto en recuperación como en generación de juego.

En el ataque, el Tricolor contará con futbolistas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, además de Alexis Vega y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quienes han tenido regularidad en sus clubes. También aparecen Germán Berterame y Guillermo Martínez como opciones ofensivas.

Estos partidos ante Portugal y Bélgica servirán como una prueba directa ante seleccion0es europeas de alto nivel. Con esta convocatoria, Javier Aguirre comienza a definir piezas clave en su proyecto, en una etapa donde cada decisión apunta a consolidar el equipo que representará a México en la Copa del Mundo de 2026.

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos)

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos) Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK)

Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK) Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Denzell García (Juárez)

Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Denzell García (Juárez) Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al Qadisiya), Roberto Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando González (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo Martínez (Pumas)

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