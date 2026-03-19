Sorteo Copa Libertadores 2026, en directo: ¿Cómo quedan los 8 grupos que disputarán el título de la Conmebol, al momento?

Por parte de Colombia Independiente Santa Fe, Medellín, Junior y Deportes Tolima representarán al país.

Sorteo Copa Libertadores En Vivo / Claro Sports.

Se llegó el día anhelado. Este jueves 19 de marzo se estará llevando a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por tal motivo en Claro Sports pueden seguir todos los detalles de lo que será l suerte de los 32 equipos en el torneo de clubes más importante de América.

En VIVO: Sorteo de la Copa Libertadores 2026

06:07: p.m. | Vídeo de la CONMEBOL en cuanto al respeto en el fútbol.

06:00 p.m. | Inicia el sorteo de la Copa Sudamericana. Vamos primero con la ‘Otra Mitad de la Gloria’.

05:30 p.m. | A solo 30 minutos del inicio del Sorteo.

04:30 p.m. | Restan 90 minutos para que se le dé inicio al magno evento.

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿A qué hora inicia hoy 19 de marzo y dónde ver?

Colombia: 06:00 p.m. En territorio ‘cafetero’ se puede ver a través de Espn y Disney+.

Centro de México: 05:00 p.m.

Para el resto del continente se podrá observar a través de YouTube.

Copa Libertadores 2026: ¿Cuáles son todos los equipos clasificados?

Argentina: Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Lanus, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central.

Bolivia: Always Ready y Bolívar.

Brasil: Cornthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol y Palmeiras.

Chile: Coquimbo y Universidad Católica.

Colombia: Deportes Tolima, Independiente Medellín, Junior e Independiente Santa Fe.

Ecuador: Barcelona, Independiente Del Valle y Liga de Quito.

Paraguay: Cerro Porteño y Libertad.

Perú: Cusco FC, Sporting Cristal y Universitario de Perú.

Uruguay: Nacional y Peñarol.

Venezuela: Universidad Central y Deportivo La Guaira.

¿Cómo están conformados los bolilleros para el Sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente Del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Libertad (Paraguay), Estudiantes (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).

Bombo 3: Independiente Santa Fe (Colombia), Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Always Ready (Bolivia), Coquimbo (Chile), La Guaira (Venezuela) y Cusco FC (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Ecuador), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia), Independiente Medellín (Colombia) y Sporting Cristal.

Sorteo Copa Libertadores 2026: ¿Cuál es la metodología, las reglas y excepciones?

Una vez confirmados los 32 equipos que harán parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se ubican en sus respectivos bombos, todo esto de acuerdo con los campeones de la CONMEBOL Libertadores 2025, CONMEBOL Sudamericana 2025 y el Ranking de CLUBES CONMEBOL de 15 de diciembre de 2025; exceptuando los que llegan desde fase 3 previa, estos equipos irán directamente al bombo 4.

El equipo Campeón de la edición 2025 (Flamengo), será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A. El campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Lanús) también está instalado en el bombo 1.

Los equipos posicionados en el bombo 1, menos el vigente campeón (Flamengo) que irá al grupo A, serán sorteados para ser los cabezas de los grupos del B al H. De igual manera se hará con los del bombo 2, 3 y 4.

Todo los equipos jugarán 6 equipos, ida y vuelta todos contra todos en cada uno de los grupos.

Al término de la fase de grupos los equipos ubicados 1 y 2 en cada uno de los grupos clasificarán a lo octavos de final de la Copa Libertadores. El 3 jugará playoffs de Copa Sudamericana contra un equipo ubicado 2 de la ‘Otra Mitad de la Gloria’ por un cupo a los octavos de final de aquel torneo.

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