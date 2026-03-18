La OMB rechaza el cinturón del CMB en la pelea Benavidez vs ‘Zurdo’ Ramírez

El presidente del OMB Gustavo Olivieri, lanzó mensaje fuerte previo al combate del 2 de mayo

La esperada pelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez por los títulos crucero de la AMB y la OMB ha generado controversia fuera del ring. Aunque el combate está programado para el 2 de mayo, el Consejo Mundial de Boxeo anunció que entregará un cinturón conmemorativo, pese a no tener injerencia oficial en la pelea.

Ante esto, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Gustavo Olivieri, fue contundente al señalar que no permitirán dicha intervención, calificándola como indebida. El organismo dejó claro que la pelea será avalada únicamente bajo sus condiciones junto con la AMB, sin participación del CMB.

El conflicto entre organismos añade tensión a uno de los combates más importantes del año, donde Benavidez y el ‘Zurdo’ Ramírez buscarán unificar títulos en una pelea que ahora también se disputa en el ámbito institucional.

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