FIFA espera que el Mundial sea un vehículo para fomentar la paz y que Irán participe en el torneo

El presidente de la FIFA habla del caso de la selección iraní durante la sesión de Consejo del jueves

Infantino hace un llamado por la paz | REUTERS/Kevin Lamarque

La participación de la selección de Irán en el Mundial del 2026 debido al conflicto armado en su país fue uno de los temas de la sesión del Consejo de la FIFA celebrada este jueves 19 de marzo. El presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, habló al respecto durante y aunque sabe que no pueden resolver conflictos entre países, espera que la Copa del Mundo ayude a construir la paz entre las naciones.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero tenemos el compromiso de utilizar la capacidad del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y fomentar la paz, al mismo tiempo que sentimos un gran pesar por quienes sufren las consecuencias de las guerras actuales”, afirmó Infantino en un comunicado compartido por el organismo.

Infantino habló además de que el plan de la FIFA es mantener el Mundial con las 48 selecciones que se ganaron su boleto y en las sedes y fechas definidas tras el sorteo, pese a la petición de la federación iraní de cambiar sus juegos a México, además de la posibilidad de que Irán haga un boicot al torneo.

“La FIFA espera que todas las selecciones que participen en el Mundial compitan con deportividad y respeto. Tenemos un calendario, y dentro de poco se confirmarán las 48 selecciones participantes. Queremos que la Copa Mundial de la FIFA siga adelante como estaba previsto“, dijo Infantino.

Irán está en el Grupo G de la próxima justa mundialista. Comparte sector con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con dos partidos programados a jugarse en Inglewood y uno más en Seattle.

La FIFA anuncia inversión histórica

El organismo rector del fútbol mundial también reveló que habrá un presupuesto de 14,000 millones de dólares para el siguiente ciclo mundialista (2027-2030), que permitirá a las asociaciones beneficiarse de las inversiones para desarrollar el fútbol, en un incremento de ocho veces de los montos del 2016.

“La FIFA está cumpliendo su objetivo de mejorar y fomentar el fútbol en todo el mundo al reinvertir unos recursos sin precedentes en este deporte. No se trata únicamente de cifras, sino de resultados concretos como el aumento de oportunidades para competir en máximas competiciones masculinas, femeninas y juveniles, así como la mejora de las infraestructuras y del acceso a la tecnología en todas las federaciones miembro de la FIFA, por nombrar solo algunas”, declaró Infantino.

“La FIFA ha dado pasos agigantados en la inversión futbolística en los últimos 10 años. Esto no habría sido posible sin la Copa Mundial de la FIFA, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos. Celebrar un Mundial con éxito implica que más niños jugarán al fútbol y se beneficiarán de su capacidad formativa, así como que se incrementarán los terrenos de juego y las oportunidades de desarrollo de capacidades en todo el planeta”, agregó el presidente de la FIFA.

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