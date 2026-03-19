Cuartos de final Conference League 2026, al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

El AEK Atenas de Orbelín Pineda supera los cuartos y está entre los ocho mejores equipos del torneo. Así están los cruces de la siguiente ronda

Así se jugarán los cuartos de final de la Conference League | REUTERS/Pierre Albouy

Orbelín Pineda y el AEK de Atenas están entre los invitados a los cuartos de final de la UEFA Conference League. El jueves 19 de marzo se disputaron los partidos de vuelta de octavos de final, perfilando el camino a la final de Leipzig.

El equipo griego hizo buena la ventaja de la ida, en la que golearon como visitantes al Celje, y se convirtieron en uno de los primeros equipos en meterse entre los ocho mejores del torneo.

Así se juegan los cuartos de final de la Conference League 2026: partidos y llaves, al momento

El AEK Atenas, junto a la Fiorentina, el Mainz y el Crystal Palace, son los primeros equipos que sellaron su boleto este jueves 19 de marzo. Los griegos dieron cuenta del Celje, la Viola superó al Rakow, el equipo alemán superó al Sigma Olomouc y los ingleses eliminaron al AEK Larmaca en tiempo extra. La primera llave definida es precisamente la de Crystal Palace vs Fiorentina.

Lech Pozan/Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar/Sparta Praga

Crystal Palace vs Fiorentina

Samsunspor/Rayo Vallecano vs AEK Atenas

Mainz vs Rijeka/Estrasburgo

Resultados de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026

Así quedaron los partidos de los octavos de final en la UEFA Conference League 2026, tanto en la ida, como la vuelta y el marcador global:

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Conference League 2026?

La UEFA dará a conocer los horarios de los partidos de cuartos cuando acaben los juegos de vuelta de octavos de la Conference League. Lo que ya está definido, salvo alguna excepción, es el día de los partidos:

IDA: 9 de abril

VUELTA: 16 de abril

Para las semifinales, los partidos de ida se jugarán el 30 de abril, con los duelos de la vuelta para el 7 de mayo. La final será en Leipzig el 20 de mayo.

¿Quién transmite en vivo la Conference League 2026 y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la Conference League y de la Europa League los puedes seguir en México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League y quién avanza a la siguiente ronda?

Para la temporada 2021/22, la UEFA cambió su reglamento para las eliminatorias a doble partido en todos sus torneos de clubes. Desde esa campaña, ya no cuentan los goles de visitante, por lo que un equipo tiene que ganar en el marcador global para avanzar en 180 minutos.

Si el marcador global está empatado, se procede a los tiempos extra, y si no hay vencedor de la eliminatoria, se disputa una tanda de penaltis.

Te puede interesar: