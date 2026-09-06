Alerta por el clima en México este 6 de septiembre: estos estados tendrán lluvias intensas y altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 °C en distintos estados este domingo

Pronóstico del clima para el domingo 6 de septiembre | Reuters

México enfrentará este domingo 6 de septiembre una jornada marcada por lluvias intensas y temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados en algunas regiones del país. Ante estas condiciones, las autoridades de Protección Civil han reiterado el llamado a extremar precauciones y mantenerse atentos a la información oficial.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano provocará precipitaciones fuertes en parte del territorio nacional. Las lluvias más importantes se concentrarán en estados del noroeste, norte, oriente, sur y la península de Yucatán.

Al mismo tiempo, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán. La onda de calor persistirá particularmente en regiones de Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, donde las temperaturas máximas se mantendrán entre los 35 y 45 °C.

Alerta por precipitaciones en México: ¿En qué estados tendrán fuertes lluvias?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Estas precipitaciones estarán acompañadas en distintas regiones por descargas eléctricas y rachas de viento, además de que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que en Baja California se pronostican intervalos de chubascos.

Además, se reportan efectos del huracán Marie en el océano Pacífico. Para este domingo se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California, además de olas de 1.5 a 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda no cruzar a pie ni en vehículo ríos, arroyos, vados o calles inundadas. También pide mantener libres de basura las coladeras y desagües, identificar refugios temporales y rutas de evacuación en zonas de riesgo, además de contar con una mochila de emergencia y documentos protegidos.

Clima en México hoy: estos estados tendrán altas temperaturas

El SMN anticipa temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, se esperan máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro tendrán registros máximos de entre 30 y 35 °C.

La onda de calor continuará específicamente en el centro y sur de Sinaloa, el centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas. Protección Civil recomienda mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a adultos mayores, menores de edad y animales de compañía.