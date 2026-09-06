Vuelta a España 2026, Etapa 15: los mejores momentos de la carrera del 6 de septiembre

Te presentamos los momentos estelares de una etapa bastante demandante para los ciclistas de La Vuelta

La montaña vuelve a escena con un final que puede marcar diferencias en la clasificación general. La Vuelta a España 2026 continúa este domingo 6 de septiembre con la etapa 15, una jornada de media montaña de 189.7 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba. El recorrido incluye los ascensos a Villaviciosa de Córdoba y Alto de Villaviciosa, dos retos importantes de cara a un día de descanso.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 6 de septiembre en la Vuelta a España 2026

Tras una nueva jornada de montaña disputada el sábado 5 de septiembre, la Vuelta a España 2026 continúa con actividad este domingo 6 con una etapa que ofrecerá un escenario diferente. Los ciclistas afrontarán un recorrido de 189.7 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba, con tres puertos de montaña, todos de tercera categoría, además de un sprint intermedio. El cierre será completamente llano, por lo que los velocistas tendrán una nueva oportunidad para pelear por la victoria de etapa.

Etapa 15 de la Vuelta a España | Foto: ProCycling Stats

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