SEP confirma qué días no hay clases: ¿Habrá mega puente por el 16 de septiembre?

La celebración del Grito de Independencia se realiza durante la noche del 15 de septiembre, pero esta fecha no aparece como día de suspensión para la SEP

¿Habrá megapuente por las fiestas patrias? Esto dice la SEP | Reuters

Por si aún no lo sabías, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas en las que no habrá clases durante septiembre como parte del calendario escolar 2026-2027. Ante la llegada de las celebraciones por las Fiestas Patrias, madres, padres y estudiantes han preguntado si habrá un megapuente por el 15 y 16 de septiembre; sin embargo, el calendario oficial establece únicamente las suspensiones contempladas por la dependencia.

El ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación básica inició el 31 de agosto de 2026 y contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria. Dentro del calendario publicado por la SEP se incluyen las fechas de suspensión de labores docentes, así como las sesiones del Consejo Técnico Escolar y los periodos vacacionales.

¿El 15 y 16 de septiembre habrá clases en escuelas de la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el miércoles 16 de septiembre de 2026 no habrá clases en las escuelas de educación básica, debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México. Esta fecha está establecida como suspensión de labores docentes.

En el caso del martes 15 de septiembre, la SEP no contempla una suspensión oficial de clases para las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Por lo tanto, los alumnos deberán acudir a clases de manera regular, salvo que alguna autoridad educativa estatal o plantel determine una medida específica.

La celebración del Grito de Independencia se realiza tradicionalmente durante la noche del 15 de septiembre, pero esta fecha no aparece como día de suspensión dentro del calendario escolar 2026-2027 publicado por la Secretaría de Educación Pública.

¿Cuándo es el megapuente de septiembre? Esto dice la SEP

Durante septiembre, el calendario de la SEP contempla otro día sin clases además del 16 de septiembre: el viernes 25 de septiembre de 2026 no habrá actividades escolares debido a la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Con esta suspensión, los estudiantes de educación básica tendrán un periodo sin clases desde el viernes 25 de septiembre hasta el domingo 27 de septiembre, por lo que regresarán a las aulas el lunes 28 de septiembre. Sin embargo, no se trata de un megapuente por las Fiestas Patrias, sino de una fecha establecida dentro del calendario escolar por actividades del personal docente.

Las siguientes suspensiones de clases del ciclo escolar incluyen fechas como el 2 y 16 de noviembre de 2026, además de otros días establecidos por la SEP para actividades administrativas, conmemoraciones oficiales y sesiones del Consejo Técnico Escolar.

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