Manny Pacquiao vs Shakur Stevenson: revelan detalles de la pelea inesperada que podría sacudir al boxeo en 2026

Los promotores de Manny Pacquiao y Shakur Stevenson podrían llegar a un acuerdo para disputar una pelea antes de que finalice el año

Manny Pacquiao se convierte en candidato al título de la OMB | Reuters

La industria del boxeo podría recibir una sacudida inesperada con una posible pelea entre Manny Pacquiao, 62-8-3 (39 KOs), y el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en las 140 libras, Shakur Stevenson, 25-0 (11 KOs). El enfrentamiento, tan inesperado como atractivo, ya estaría en conversaciones con la intención de celebrarlo antes de que finalice 2026, según información que trascendió durante las últimas horas del sábado 5 de septiembre.

De acuerdo con BoxingScene, los promotores de ambos peleadores mantienen pláticas avanzadas para finiquitar este encuentro generacional entre dos boxeadores separados por 18 años de diferencia.

La fecha de la pelea todavía estaría en el aire debido a que Manny Pacquiao espera la firma de otro combate que tendría pendiente antes de volver a enfrentarse a un campeón mundial. El filipino busca recuperar protagonismo dentro del boxeo después de su empate ante Mario Barrios en julio de 2025, una decisión controvertida que le impidió sumar un nuevo cinturón de peso welter a su colección.

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Shakur Stevenson, dueño de la corona de la OMB, no vería con malos ojos un intercambio de golpes con la leyenda del boxeo filipino después de las complicaciones que surgieron en sus negociaciones con Zuffa Boxing, acuerdo que podría colocarlo frente al campeón de tres divisiones, Devin Haney.

El nombre de Shakur Stevenson no sería la única opción de Manny Pacquiao para volver al ring, aunque el resto de los candidatos todavía no serían públicos. El filipino apunta a tener un año de mucha actividad, pues entre sus planes estaría una pelea de regreso, un posible enfrentamiento con Stevenson y, en 2027, la revancha contra Floyd Mayweather Jr., rival al que busca desde hace una década y con quien no ha podido volver a subir al ring pese a que ya existía un acuerdo para concretar el segundo capítulo entre ambas leyendas.

La pelea entre Manny Pacquiao y Shakur Stevenson podría no tener como principal atractivo el cinturón de la OMB de los superligeros, debido a que ambas partes todavía estarían en conversaciones para establecer el peso adecuado. De acuerdo con el reporte periodístico, la opción más viable serían las 147 libras de la división welter.

El presidente de MP Promotions, Jas Mathur, declaró a BoxingScene que la situación con Floyd Mayweather se mantiene en el aire debido a que The Money tiene una pelea pendiente contra Mike Tyson. Por ello, entiende que ese combate tendría que realizarse antes de que vuelva a surgir la posibilidad de concretar la revancha entre las dos estrellas del boxeo.

El enfrentamiento quedó congelado tras una disputa legal derivada de las declaraciones de Floyd Mayweather Jr., quien aseguró que su pelea con PacMan sería únicamente de exhibición, pese a que el filipino sostiene que el acuerdo contempla un combate profesional.

“La situación de Manny es muy diferente. Manny firmó su contrato en diciembre para pelear contra Floyd en un combate profesional. Sigue bajo contrato y está listo y comprometido para pelear. Ninguna de las disputas, demandas o problemas relacionados con Floyd, Tyson, el antiguo representante de Floyd, etc., tienen nada que ver con Manny”, declaró el promotor.

“He recibido llamadas de muchísimas personas en Nueva York preguntándome si la pelea entre Floyd y Manny se llevará a cabo porque Floyd sigue diciéndole a todo el mundo que peleará contra Manny en enero. Así que, si ese es el caso, que se cierre la pelea de Tyson para que podamos seguir adelante. Dejen de demorarse. Manny ha cumplido con su parte. Firmó el contrato. Está listo para pelear contra Floyd en una pelea profesional, no una exhibición. Esperamos que todos se pongan las pilas, dejen de quejarse y cumplan con los compromisos adquiridos. Manny está listo. La pelota está en su tejado”.

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