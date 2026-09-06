Cobán Imperial vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Guastatoya por la séptima jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Cobán Imperial Guastatoya, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Cobán Imperial y Guastatoya se miden este domingo 6 de septiembre por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputará en el Estadio Verapaz a partir de las 13:00 horas, con los Príncipes Azules como locales y la necesidad de sumar para comenzar a cambiar su situación en el campeonato.

Cobán Imperial llega al encuentro ubicado en la parte baja de la clasificación y con cuatro puntos después de seis fechas. El cuadro cobanero acumula cuatro derrotas en el torneo y viene de perder 3-2 frente a Suchitepéquez el pasado 28 de agosto. Ante su afición, buscará aprovechar esta nueva oportunidad para conseguir su segundo triunfo del Apertura y recuperar terreno en la tabla.

Enfrente estará Guastatoya, que ocupa el cuarto lugar con nueve unidades. El conjunto visitante registra tres victorias y tres derrotas en las primeras seis jornadas, aunque llega después de caer 2-1 ante Marquense. Los Pecho Amarillo intentarán volver a sumar de a tres y mantenerse entre los equipos que pelean por los primeros puestos del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Guastatoya hoy domingo 6 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y Guastatoya será el domingo de septiembre a las 13:00 horas en el Estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Guastatoya para la jornada 7, al momento

Ni Cobán Imperial ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Ángel Cabrera, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Steven Paredes, Byron Leal, Kenneth Valdez, Uri Amaral, Janderson Pereira. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Ángel Cabrera, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Steven Paredes, Byron Leal, Kenneth Valdez, Uri Amaral, Janderson Pereira. : Ramiro Cepeda. Guastatoya: Rubén Escobar, Andy Contreras, Emanuel Yori, Brayan Morales, Víctor Armas, Nicolas Lovato, Ariel Lon, Denilson Sánchez, Bryan Lemus, Ángel Tejeda, Víctor Ávalos. DT: Martín García.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Guastatoya:

12 de abril de 2026 | Cobán imperial 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Guastatoya 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

4 de octubre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Guastatoya | Torneo Apertura

27 de julio de 2025 | Guastatoya 0-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

2 de abril de 2025 | Cobán Imperial 0-0 Guastatoya | Torneo Clausura

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