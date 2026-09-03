Inapam 2026: estos son todos los requisitos para sacar la credencial en septiembre

Para obtener la identificación como adulto mayor también es imprescindible dar un contacto en caso de emergencia

Conoce los requisitos para tramitar la credencial del Inapam | Reuters

Las personas en México que cumplan 60 años o más en el mes de septiembre ya pueden tramitar de manera gratuita su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y acceder a los descuentos en distintos servicios y establecimientos.

El trámite es gratuito y se tiene que hacer de manera presencial en los diversos módulos de Bienestar que existen en cada una de las entidades de la República Mexicana. Cabe mencionar que se tiene que realizar dentro de un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Para tramitar la credencial del Inapam solo se tienen que cumplir cinco requisitos distintos. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de México, cada estado a nivel nacional podría solicitar un requisito adicional para obtener la identificación de adulto mayor, por lo que es necesario informarse de manera precisa en los módulos.

¿Qué requisitos piden para sacar la credencial del Inapam en septiembre 2026?

Para tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se tienen que cumplir cinco requisitos y no es necesario hacer fotocopias de los mismos. En la página web del Gobierno de México se indica que se tienen que presentar diversos documentos e información de un contacto por cualquier emergencia que pudiera ocurrir.

La persona que solicite la credencial del Inapam necesita presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: CFE, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario del solicitante.

Una fotografía tamaño infantil (blanco y negro o a color), en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra o sombrero.

Cabe recordar que cada entidad de la República Mexicana podría solicitar algún requisito extra para el trámite de la credencial del Inapam.

Además de los documentos antes mencionados, en los módulos de atención del Bienestar también piden un contacto de emergencia en caso de que llegue a pasar una situación de esta índole. Para ello también se necesita cumplir con dos requisitos importantes.

Requisitos de la persona de contacto de emergencia:

CURP actualizado.

Número telefónico actual.

Inapam 2026: lista de los beneficios principales

Los adultos mayores que cuentan con la credencial del Inapam tienen el privilegio de contar con algunos descuentos en distintos servicios y establecimientos, siempre y cuando tengan convenio con el Instituto que rige el programa de las personas adultas mayores.

Es por ello que es importante preguntar primero si en el lugar se hace descuento al presentar la tarjeta del Inapam, sobre todo antes de pagar, ya que una vez que se haga la factura o el cobro, no se podrá hacer la oferta o bonificación.

Estos son los distintos rubros en los que pueden existir algunos descuentos:

Transporte.

Alimentación.

Salud.

Educación.

Actividades culturales y recreativas.

Ropa y artículos diversos.

Servicios y trámites con costo.

La credencial del Inapam no tiene fecha de vencimiento, por lo que no es necesario renovarla después de cierto tiempo. En caso de extravío, sí se puede realizar una reposición, utilizando el registro correspondiente con cada uno de los requisitos mencionados.

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