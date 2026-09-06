Posibles alineaciones de Llaneros vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro de la ‘Media Colombia’ y los ‘Pijaos’ se ponen al día en el duelo pendiente por la quinfa fecha.

Llaneros vs Deportes Tolima | Claro Sports

Llaneros y Deportes Tolima se ponen al día en el campeonato. El ‘Pijao’, después de vencer al Cúcuta, necesita seguir por la senda ganadora para pisar fuerte en la zona alta de la tabla. La afición no está muy contenta, principalmente por la eliminación de Copa Libertadores, pero le queda el torneo doméstico para no marcharse en blanco.

Del otro lado, aunque el cuadro local bajó un poco su rendimiento, no deja de ser un buen arranque de semestre. Llega con gasolina tras despachar a Quindío en octavos de Copa, por lo que se avecina un duelo parejo entre animadores. Consulte aquí todo lo que debe saber rumbo al partido.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan David Pertuz, Dennys Quintero, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Kelvin Osorio, Frank Castañeda, Juan José Ramírez; Luis Miranda y Carlos Cortés. DT: José Luis García.

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Posible alineación del Deportes Tolima para el juego por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Luis Sánchez, Edwar López, Kelvin Flórez y Kevin Parra. DT: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver el Llaneros vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la quinta jornada, tendrá su pitazo final este lunes 7 de septiembre sobre las 6:00 de la tarde en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Llaneros

02.09.2026 | Deportes Quindío 1-1 Llaneros (3-4 en penales) | Octavos de Copa.

30.08.2026 | Independiente Medellín 2-1 Llaneros | Fecha 8.

27.08.2026 | Llaneros 0-2 Millonarios | Fecha 7.

23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros | Fecha 6.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros | Fecha 4.

Últimos partidos del Deportes Tolima

31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 8.

25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima | Octavos de Libertadores (vuelta).

22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga | Fecha 6.

18.08.2026 | Deportes Tolima 0-1 Independiente del Valle | Octavos de Libertadores (ida).

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar).

Luis Matorel (Bolívar). Asistente 1: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). Asistente 2: Guillermo Agudelo (Antioquia).

Guillermo Agudelo (Antioquia). Cuarto árbitro: Javier Patiño (Meta).

Javier Patiño (Meta). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Sebastián Vela (Bogotá).

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