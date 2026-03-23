Toluca baja el ritmo y Mohamed lo admite: “El equipo necesita descanso urgente”

Mohamed admite desgaste en Toluca tras empatar con Pachuca y ve clave la Fecha FIFA para recuperar jugadores rumbo al cierre del torneo

El Deportivo Toluca dejó escapar la ventaja y empató ante Pachuca en duelo de la jornada 12 del Clausura 2026 en un resultado que, para Antonio Mohamed, terminó siendo justo. Más allá del marcador, el técnico argentino puso el foco en el desgaste físico de su equipo y valoró el parón por la Fecha FIFA como una oportunidad clave para recuperar a sus jugadores de cara al cierre del Clausura 2026.

Tras el encuentro, el ‘Turco’ reconoció que el equipo no mantuvo el control del partido durante los 90 minutos, situación que fue aprovechada por los Tuzos. “Nosotros dejamos en el segundo tiempo un poco de manejar la pelota, como fue en el primero, la expulsión nos condicionó un poco, pero bueno, termina siendo un empate justo”, señaló el estratega en conferencia de prensa.

Mohamed además explicó que el rendimiento bajó en la parte complementaria, donde Pachuca logró imponer condiciones. “Ellos en el segundo tiempo nos arrinconaron un poco, y nosotros perdimos la pelota. No fuimos precisos en el último tercio del campo… el rival hizo un buen partido y vuelvo a repetir, el empate me parece un resultado justo”, afirmó.

Antonio Mohamed también destacó la convocatoria de Paulinho a la selección de Portugal, reconociendo el mérito del delantero del Toluca por su rendimiento reciente. “Sí, ya lo felicitamos, nos pone muy contentos, muy merecido, y bueno, ojalá que pueda hacer su trabajo”, expresó el técnico, quien valoró el llamado como un reflejo del buen momento del jugador y su impacto dentro del equipo escarlata.

En ese sentido, el entrenador fue claro al señalar que el equipo necesita una pausa para recuperar energías. “Nos vamos a poner en hielo y a descansar. Nosotros tenemos que descansar porque después tenemos siete semanas sin parar”, comentó, dejando ver la carga acumulada que arrastra el plantel en las últimas semanas.

El técnico escarlata también habló sobre el presente de Alexis Vega, quien volvió a la titularidad tras superar una lesión. “Él necesita partidos para retomar su nivel… todos los días va creciendo un poco más, así que yo creo que en poco tiempo va a estar en su gran nivel”, explicó Mohamed, confiando en que el atacante alcance su mejor versión en la recta final del torneo.

Por otro lado, el estratega se refirió a la expulsión de Fernando Arce, la cual consideró injusta y determinante en el desarrollo del partido. “No quería hablar del arbitraje, pero me parece muy injusta… ojalá que no le den ninguna fecha”, dijo, además de advertir que las bajas obligarán a mirar hacia la cantera.

Finalmente, Mohamed destacó que, pese a las dificultades, el equipo seguirá compitiendo en ambos torneos, Liga MX y Concacaf Champions Cup 2026. “Cada vez tenemos menos jugadores, pero intentaremos seguir compitiendo… hay chicos en la sub 21 que están con ganas de jugar”, concluyó, dejando claro que Toluca buscará cerrar fuerte el semestre pese al desgaste físico.

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