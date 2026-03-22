Calendario Pensiones Bienestar 2026: ¿Quiénes reciben el pago del 23 al 27 de marzo?

La entrega de pagos se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, lo que permite un proceso más ordenado

Calendario Pensiones Bienestar 2025 | X: @Bienestar_CDMX

El programa de Pensiones para el Bienestar continúa con la dispersión de recursos correspondiente a marzo de 2026, beneficiando a millones de adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores en todo el país. Durante esta última semana del calendario, se estarán realizando depósitos clave, por lo que es importante conocer quiénes reciben su apoyo en estos días.

La entrega de pagos se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, lo que permite un proceso más ordenado y evita saturaciones en sucursales del Banco del Bienestar. A continuación, te explicamos qué beneficiarios cobran del 23 al 27 de marzo y cuándo será el siguiente depósito.

Pensiones Bienestar 2026: ¿Qué letras reciben el pago del 23 al 27 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos correspondientes a la semana del 23 al 27 de marzo de 2026 están destinados a las siguientes letras:

Lunes 23 de marzo: letras S

letras Martes 24 de marzo: letras T, U

letras Miércoles 25 de marzo: letras V, W, X, Y, Z

letras Jueves 26 y viernes 27 de marzo: rezagos y pagos pendientes

Es importante recordar que el depósito se realiza de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día a retirar el dinero. Los recursos permanecen disponibles hasta que el beneficiario decida utilizarlos.

Pensiones Bienestar marzo 2026: ¿Cuándo cae el próximo pago?

Tras concluir esta dispersión, el siguiente pago de las Pensiones para el Bienestar está programado para el bimestre mayo-junio de 2026, siguiendo el mismo esquema escalonado por letras. Este apoyo se entrega de forma bimestral, por lo que no habrá depósito en abril.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se publicará el calendario actualizado conforme se acerque la nueva fecha de pago. Asimismo, se sugiere evitar compartir datos personales y consultar únicamente fuentes confiables para prevenir fraudes.

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