Empate en Santa Lucía: Malacateco no logra imponerse ante Aurora

El resultado deja a Malacateco en la última posición del torneo, mientras que Aurora suma una unidad que le permite mantenerse en la pelea por salir de la zona baja.

Malacateco y Aurora no se sacaron ventaja | Facebook: Aurora

Malacateco y Aurora igualaron 1-1 en el estadio Santa Lucía por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El resultado dejó sensaciones distintas para ambos equipos, en un partido donde los locales intentaron imponer condiciones, pero no lograron sostener su dominio en el marcador.

Desde el inicio, los Toros buscaron tomar la iniciativa con llegadas constantes al área rival. La primera opción clara se produjo en los minutos iniciales, pero el portero visitante respondió para evitar la caída de su arco. A pesar del control territorial, el equipo local no logró traducir sus aproximaciones en goles.

Aurora aprovechó una de sus oportunidades y abrió el marcador al minuto 31. En una jugada a balón parado, Axel Díaz se anticipó en el área y definió de cabeza para el 0-1. El tanto cambió el desarrollo del partido y obligó a Malacateco a asumir mayores riesgos.

En la segunda mitad, Malacateco adelantó líneas y mantuvo la presión sobre el área visitante. El equipo generó varias llegadas, pero sin precisión en la definición. Aurora, por su parte, se mantuvo ordenado y apostó por salidas rápidas.

El empate llegó al minuto 75 en una jugada desafortunada para la visita. Tras un balón detenido, un rebote terminó en autogol de Jimmy Álvarez, lo que permitió a los locales igualar el marcador y renovar sus opciones en el cierre.

En los minutos finales, los Toros insistieron con centros y remates, pero no lograron concretar la remontada. Aurora FC resistió en defensa y aseguró un punto como visitante en un duelo que se mantuvo abierto hasta el final.

El resultado deja a Malacateco en la última posición del torneo, mientras que Aurora suma una unidad que le permite mantenerse en la pelea por salir de la zona baja. Ambos equipos deberán ajustar su rendimiento en las próximas jornadas.

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