Sevilla analiza el despido de Matías Almeyda; Luis García Plaza sería su sustituto

El conjunto español no ha encontrado el rumbo y se ubica cerca de zona de descenso. La Fecha FIFA parecería un momento ideal para hacer el cambio

El argentino no tuvo el paso deseado por la liga de España | Imago7

Matías Almeyda atraviesa horas decisivas como entrenador del Sevilla tras la derrota 0-2 ante el Valencia, resultado que encendió las alarmas dentro del club. La actuación del equipo ante un rival directo en la tabla generó dudas en la directiva, que ya analiza un posible cambio en el banquillo en medio de una situación que se ha complicado en las últimas semanas.

Durante este domingo surgieron reportes de diversos medios españoles que apuntan a que el Consejo de Administración evalúa la salida del técnico argentino. Incluso, algunas versiones señalan que la decisión podría hacerse oficial en las próximas horas, en un contexto donde el equipo se encuentra cerca de la zona de descenso y sin margen para nuevos tropiezos.

Almeyda, quien firmó un contrato por tres años, dirigió la sesión de recuperación con normalidad mientras la directiva define el rumbo del equipo. La pausa por la fecha FIFA aparece como un momento clave para tomar una decisión, ya sea mantener al entrenador para un último partido o concretar el relevo de inmediato.

La derrota ante el Valencia dejó en evidencia problemas en el funcionamiento del equipo, así como decisiones tácticas que no dieron resultado. El propio técnico reconoció la situación tras el encuentro y no descartó su salida. “Si la solución es que me vaya, no hay problema”, declaró en conferencia, dejando abierta la posibilidad de un cambio en el proyecto.

Dicha situación ha hecho que el nombre de Luis García Plaza comience a tomar fuerza como posible reemplazo. Medios locales indican que, de hecho ya existió un primer contacto con el entrenador, sin descartar otras opciones como Diego Martínez o Manolo Jiménez, quienes también han sido mencionados en el entorno del club.

Las declaraciones de Almeyda tras el #SevillaValencia. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2026

El Sevilla se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, lo que incrementa la presión sobre el cuerpo técnico y la directiva. A pesar del respaldo del vestuario hacia Almeyda, los resultados recientes han colocado al equipo en una posición comprometida dentro de la clasificación.

En caso de confirmarse la salida, el club volvería a cambiar de entrenador sin concluir la temporada, una situación que se ha repetido en campañas recientes. Desde la salida de Julen Lopetegui en la temporada 2021-2022, el Sevilla ha tenido varios técnicos en el banquillo, lo que refleja la inestabilidad en el proyecto deportivo.

La directiva trabaja en definir al nuevo responsable del equipo. El objetivo inmediato será asegurar la permanencia en la categoría y cerrar la temporada con resultados que permitan estabilizar al club en la tabla.

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