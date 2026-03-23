¡Arbitraje en el ojo del huracán! Tigres explota tras expulsión ante Juárez

Tigres cuestiona la expulsión y el criterio arbitral de Adonai Escobedo ante Juárez, mientras Bravos evita polémica tras un duelo marcado por decisiones clave

Tigres explota tras expulsión ante Juárez. Imago 7

El duelo entre Bravos de Juárez y Tigres en la jornada 12 del Clausura 2026 no solo dejó el triunfo de los fronterizos por 2-1, sino que también estuvo marcado por decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del partido. Las expulsiones y la cantidad de amonestaciones generaron distintas reacciones en ambos cuerpos técnicos, con posturas claras sobre el trabajo del silbante Adonai Escobedo.

Desde el lado de Tigres, el auxiliar Maximiliano Velázquez fue directo al señalar que la expulsión de Diego Sánchez cambió por completo el rumbo del encuentro. “La expulsión, a nuestra manera de verla, nos pareció demasiado rigurosa. Jugar con uno menos durante mucho tiempo, 60 minutos más el agregado, es complicado”, explicó en conferencia de prensa en lugar de Guido Pizarro, quien vio la tarjeta roja en el partido.

Velázquez también cuestionó el criterio disciplinario del árbitro durante el primer tiempo, señalando un exceso de rigor en las decisiones. “Hubo mucho rigor, incluso por protestas normales, como en los casos de Angulo y Lainez… demasiada rigurosidad para un partido tranquilo”, apuntó. A pesar de ello, descartó una intención de perjudicar a su equipo, aunque reconoció que este tipo de decisiones alteran el entorno del juego.

En contraste, del lado de Bravos de Juárez, el auxiliar Pedro Malta optó por no profundizar en la polémica arbitral, aunque sí reconoció que la expulsión del técnico Pedro Caixinha se dio en un contexto de alta tensión. “Sobre el arbitraje no me corresponde hablar… así como nosotros cometemos errores, los árbitros también pueden hacerlo”, declaró, evitando entrar en debate.

Malta explicó que la salida del técnico portugués se derivó de un momento de intensidad propio del partido. “Fue una situación del juego, se habló un poco más fuerte y el árbitro tomó la decisión de expulsarlo”, señaló, dejando claro que no buscarían polemizar con el trabajo arbitral.

Más allá del arbitraje, el auxiliar de Juárez destacó la capacidad de su equipo para competir y sacar un resultado importante ante un rival en buen momento. “Hoy, sin jugar tan bien, ganamos… eso también habla de la evolución del equipo”, afirmó, subrayando la solidez que han mostrado en el torneo.

El partido dejó claro que el arbitraje fue un factor determinante en el resultado, generando debate entre ambos equipos. Mientras Tigres cuestiona la rigurosidad de las decisiones, Juárez se enfoca en el resultado y en su crecimiento, en un cierre de torneo donde cada punto puede ser decisivo.

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