¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 este 22 de marzo?

El Equipo Azul aun no logra sacudirse la malaria y por cuarta semana consecutiva pierde a un elemento de su grupo

Una atleta con amplia experiencia en Exatlón deja la competencia | @ExatlonMx

La semana 25 de Exatlón México 2026 dejó una eliminación que marcó el rumbo de la competencia en su novena temporada. El episodio de este domingo 22 de marzo definió la salida de una de las legendarias integrantes del equipo azul, luego de una jornada en la que las Batallas por la Supervivencia resultaron determinantes para el destino de los participantes.

El equipo rojo se impuso en los duelos clave, lo que obligó a los azules a enviar a tres atletas al Duelo de Eliminación. Con ello, la competencia entró en una fase decisiva donde cada error tuvo impacto directo en la permanencia dentro del programa.

Doris del Moral es la eliminada de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Doris del Moral, atleta del equipo azul no logró superar el Duelo de Eliminación y quedó fuera de la competencia en una semana marcada por la presión para su equipo.

La eliminación se definió tras una serie de enfrentamientos directos en los que Doris no pudo mantenerse en carrera frente a sus compañeras, lo que puso fin a su participación en la temporada.

El equipo azul llegó al Duelo de Eliminación luego de perder la segunda Batalla por la Supervivencia. El enfrentamiento se mantuvo parejo hasta el marcador de 9-9, lo que llevó a un rally final en parejas donde Paulette y Humberto, del equipo rojo, vencieron a Alexis y Evelyn.

Con ese resultado, los azules tuvieron que elegir a tres participantes para el duelo: Doris del Moral, Valery y Katia. Este escenario definió la salida de una integrante en una de las semanas más avanzadas de la competencia.

En el enfrentamiento final, las atletas compitieron con un sistema de vidas adicionales. Doris y Katia contaban con una vida extra, mientras que Valery tenía tres. Durante el desarrollo del duelo, Katia decidió intercambiar su medalla personal por una vida adicional. Por su parte, el equipo azul optó por no utilizar su medalla grupal para beneficiar a Doris, lo que influyó en el desarrollo del enfrentamiento. Finalmente, Doris no logró mantenerse en el circuito y quedó eliminada tras perder el último rally.

La eliminación de Doris del Moral representa un cambio duro dentro del equipo azul, tras perder a una atleta con experiencia dentro del formato.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

El Equipo Azul suma su cuarta semana perdiendo a un elemento valioso. A las salidas al hilo de Alejandro Aguilar, Natali Brito y Ernesto Cázares se le sumó este día la de Doris del Moral, atleta con un amplia trayectoria y experiencia dentro del Exatlón México.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Alex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber (Equipo Rojo)

Thayli (Equipo Rojo)

Jair (Equipo Rojo)

Melisa (Equipo Rojo)

Adrián (Equipo Rojo)

José (Equipo Azul)

Emilio (Equipo Rojo)

Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

Ella Bucio (Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo)

Alejandro Aguilar (Equipo Azul, eliminado recientemente)

Natali Brito (Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo)

Ernesto Cázares (Equipo Azul, eliminado el 15 de marzo)

Doris del Moral (Equipo Azul, eliminado el 22 de marzo)

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

En el Equipo Rojo, los atletas sobrevivientes son: Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho.

Por su parte, el Equipo Azul vuelve a sufrir una pérdida por cuarta semana al hilo y ahora solo conservan a Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero Katia Gallegos y Valery Carranza. La mala suerte sigue instalada en el equipo celeste y deberán de sacudirla, si es que quieren llegar con opciones de ganar a la fase final.

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