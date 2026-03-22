Hoy No Circula este 23 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

Por el momento no se ha indicado que haya contingencia ambiental, sin embargo se debe de revisar como se comportará el programa este inicio de semana para evitar multas

El programa No Circula se encuentra activo de forma regular | Reuters

El programa Hoy No Circula se mantiene activo este lunes 23 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, en un contexto donde la calidad del aire continúa en niveles que han obligado a mantener restricciones vehiculares. Aunque se han registrado lluvias en el Valle de México, los niveles de ozono siguen presentes, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a cualquier actualización sobre posibles medidas adicionales.

Para este día, no se ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que tampoco aplica el Doble Hoy No Circula. Esto significa que se mantienen las restricciones habituales del programa, cuyo horario va de las 05:00 a las 22:00 horas, con el objetivo de reducir la circulación vehicular y contribuir a mejorar las condiciones ambientales en la zona metropolitana.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 23 de marzo de 2026 y cuáles sí?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este lunes no podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2 que cuenten con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. Además, los autos con placas foráneas tienen restricción de las 05:00am a las 11:00pm.

En contraste, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos, están exentos del programa y pueden circular con normalidad. También quedan fuera de la restricción motocicletas, maquinaria especializada y vehículos con permisos especiales.

Hoy No circula lunes | @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental por altos niveles de contaminación, principalmente por ozono o partículas finas. Esta medida busca reducir de forma inmediata la cantidad de autos en circulación para mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Cuando entra en vigor, las restricciones se amplían e incluyen a todos los vehículos con holograma 2, parte de los hologramas 1 e incluso algunos autos con holograma 0 y 00. La aplicación de esta medida depende del comportamiento de los contaminantes y puede mantenerse o suspenderse según las condiciones ambientales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula implica una sanción económica que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra la multa correspondiente.

El programa tiene como finalidad disminuir la contaminación en la zona metropolitana mediante la reducción del tránsito vehicular. Por ello, las autoridades recomiendan verificar las restricciones antes de salir y consultar los canales oficiales para evitar sanciones.

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