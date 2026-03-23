¡Luce increíble! Estadio Azteca supera pruebas finales de audio y video

El Coloso de Santa Úrsula pasa las pruebas finales en el sistema auidovisual y entra en fase definitiva rumbo a su reapertura para el Mundial 2026

Grupo Ollamani informó que el Estadio Azteca, hoy patrocinado como Estadio Banorte, superó con éxito las pruebas finales de audio y video ante autoridades nacionales e internacionales del fútbol. El anuncio aparece en la fase más sensible del proyecto, cuando el inmueble entra en la cuenta regresiva para su reapertura y para su papel como escenario del partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

La señal más visible del avance llegó con las imágenes compartidas por el propio grupo, en las que se observa el estadio prácticamente terminado por dentro, con nueva iluminación, pantallas encendidas y butacas renovadas. Se aprecian asientos grises en la parte superior, rojos en la inferior y un sistema visual ya en funcionamiento, muestra clara de que la obra vive su fase final.

El mensaje de Ollamani presume una prueba técnica aprobada y transmite certeza a semanas de la reinauguración. El inmueble reabrirá el sábado 28 de marzo con el partido amistoso entre México y Portugal, un evento que servirá como ensayo operativo de alto perfil antes de la cita mundialista.

La remodelación está por terminar tras cerca de dos años de trabajo. El comunicado corporativo de Ollamani publicado en junio de 2025 señala que el proceso de transformación física y tecnológica inició en marzo de 2024 y contempló una inversión de alrededor de 3 mil millones de pesos, con la meta de dejar listo el estadio en marzo de 2026.

Los cambios no son menores y explican por qué las pruebas de audio y video eran una estación obligatoria en esta etapa. Según la información oficial de Ollamani, el proyecto incluye más de 2 mil 200 metros cuadrados de pantallas LED, mil 200 antenas de última tecnología para conectividad, nuevas zonas sociales, sistemas de seguridad con más de 200 cámaras y un nuevo sistema de audio con 340 bocinas.

La modernización también apunta a la operación del Mundial y a la experiencia del aficionado, no solo a la imagen del recinto. Ollamani detalló que el plan contempla mejoras en accesos, sanitarios, elevadores, espacios para prensa, vestidores, zonas médicas y una cancha con sistema híbrido, ventilación y aspirado, elementos pensados para responder a las exigencias de un torneo de escala global.

Todo esto ocurre a menos de 90 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, cuyo partido inaugural se jugará el 11 de junio en el llamado Mexico City Stadium para efectos de FIFA. El organismo confirmó que esa sede será la encargada de abrir el torneo y que se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, lo que coloca al Azteca en un sitio único dentro de la historia del fútbol.

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