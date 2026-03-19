Equinoccio de primavera 2026: fecha, hora exacta, rituales y lugares para llenarte de energía

El equinoccio de primavera 2026 será el 20 de marzo a las 8:46 en México; descubre lugares cercanos a la CDMX y rituales para iniciar un nuevo ciclo

¿A qué hora es el equinoccio de primavera? | Reuters

La primavera de 2026 no arrancará por una sensación térmica ni por una fecha simbólica, sino en un instante astronómico preciso. En la CDMX y en buena parte del país, el equinoccio ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 8:46 de la mañana, momento que marca el inicio de la primavera astronómica en el hemisferio norte.

Ese cambio sucede cuando el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte y ambos hemisferios reciben una iluminación muy parecida. Por eso se habla de un equilibrio entre día y noche, aunque NASA aclara que no duran exactamente lo mismo por efectos como la refracción atmosférica y la manera en que se mide la salida y la puesta del Sol.

En México, el equinoccio también tiene una dimensión cultural que rebasa lo científico. Cada año, miles de personas acuden a zonas arqueológicas para recibir la primavera, mientras otras prefieren hacerlo en casa con baños florales, meditaciones o limpias simbólicas; se trata de prácticas de tradición popular y espiritual, no de fenómenos comprobados por la ciencia.

Si estás en la CDMX, 2026 te da varias formas de vivir este cambio de estación: seguir la hora exacta, ir a un sitio arqueológico cercano o tomar la fecha como un reinicio personal. La clave está en entender que el equinoccio combina astronomía, tradición y simbolismo, así que puedes celebrarlo desde un plan masivo en Teotihuacán hasta una mañana más íntima en casa.

¿Cuándo y a qué hora sucederá el equinoccio de primavera en 2026?

El equinoccio de primavera de 2026 sucederá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, tiempo del centro de México. NASA ubica el fenómeno a las 14:46 UTC, lo que coincide con las 8:46 de la mañana en la CDMX; además, medios mexicanos retomaron esa misma referencia con base en datos del INAOE.

Lo importante es no confundir el inicio astronómico de la primavera con el comportamiento del clima. Puede haber fresco, viento o incluso nubosidad ese día, pero la estación empieza en ese segundo exacto; desde ahí, los días se irán alargando de forma gradual hasta llegar al solsticio de junio.

Equinoccio 2026: ¿A qué lugares puedo ir cerca de la CDMX para recibir la primavera?

El punto clásico para recibir la primavera cerca de la CDMX sigue siendo Teotihuacán. El INAH mantiene un horario de 08:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:30, y para 2026 anunció un operativo especial por la alta afluencia esperada en estas fechas; si buscas el ambiente más tradicional y concurrido, ese sigue siendo el lugar de referencia.

Si prefieres opciones más prácticas o menos saturadas, Cuicuilco, Tenayuca y Tetzcotzinco merecen atención. Cuicuilco, al sur de la capital, tiene entrada gratuita y puede alcanzarse por Metrobús; Tenayuca, en Tlalnepantla, se conecta con la Línea 3 del Metrobús; y Tetzcotzinco, en Texcoco, destaca porque fue un espacio ligado a retiro, observación astronómica y rituales en tiempos de Nezahualcóyotl.

La propia autoridad cultural recomienda mirar más allá de Teotihuacán para repartir la afluencia de visitantes. Entre las alternativas sugeridas por el INAH aparecen Tetzcotzingo, Tenayuca y Cuicuilco, así que si quieres recibir la primavera sin quedarte atorado en el sitio más popular, esas rutas pueden funcionar mejor desde la CDMX.

Primavera 2026: 5 rituales para aprovechar la energía de inicio del equinoccio

Antes de hablar de rituales, vale una precisión: desde la ciencia, el equinoccio es un fenómeno astronómico, mientras que la idea de “cargarse de energía” pertenece al terreno simbólico. Aun así, muchas personas usan esta fecha como una oportunidad para ordenar emociones, soltar ciclos y fijar intenciones, justo porque el cambio de estación se asocia con equilibrio y renovación.

Haz un baño floral de renovación. Una de las prácticas más repetidas este 2026 propone usar agua tibia con flores naturales como rosas, manzanilla, lavanda o caléndula, dejar la mezcla unos minutos al sol y después verterla sobre el cuerpo al bañarte mientras repites una intención de cierre y apertura de ciclo. Limpia tu casa para abrir espacio a lo nuevo. Distintas notas sobre el equinoccio coinciden en que una limpieza profunda del hogar, acompañada de sacar objetos que ya no usas, funciona como un gesto simbólico para despedir lo estancado y darle entrada a una etapa más ligera y ordenada. Medita al amanecer o date una caminata consciente. Entre los rituales más citados aparecen la meditación con la primera luz del día y las caminatas en silencio, prestando atención al aire, los sonidos y los colores del entorno; más que un acto mágico, se plantea como una manera de bajar el ritmo y empezar la estación con presencia. Siembra una semilla u ofrece flores y semillas. La ceremonia de siembra en una maceta, o la colocación de flores, semillas y ramas frescas en un pequeño altar, se usa como símbolo de crecimiento, prosperidad y constancia, muy en línea con la idea de que la primavera inaugura una etapa fértil. Escribe lo que quieres soltar y conviértelo en una intención concreta. Puedes dejar ese mensaje en un altar, leerlo en voz alta o incluso quemarlo con cuidado en un recipiente seguro, como parte de un acto de liberación; al final, el valor del ritual está menos en lo esotérico y más en darte un momento claro para decidir qué termina y qué empieza en esta primavera.

La primavera 2026 llega con una hora exacta, pero cada quien puede elegir cómo vivirla. Puedes optar por la experiencia multitudinaria de Teotihuacán, por una salida más accesible como Cuicuilco o Tenayuca, o por un ritual sencillo en casa; lo importante es que el equinoccio del 20 de marzo a las 8:46 te encuentre con tiempo para mirar el cielo, respirar y empezar el ciclo con intención.

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