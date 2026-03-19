AEK Larnaca vs Crystal Palace, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre AEK Larnaca y Crystal Palace por la vuelta de los octavos de final.

Día de definiciones en los campeonatos europeos, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o despedirse. El AEK Larnaca recibe en su casa, el AEK Arena, al Crystal Palace en un duelo que promete alta tensión de principio a fin. El partido de ida dejó todo tal cual comenzó, con un empate sin goles que reflejó la paridad entre ambos equipos y que ahora obliga a resolver la serie en este segundo enfrentamiento. Ante este panorama, ninguno podrá especular demasiado, sabiendo que un error puede ser determinante. En caso de que la igualdad persista tras los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extenderá a tiempo extra y, de ser necesario, se definirá desde el punto del penal, donde la presión y la precisión serán protagonistas.

AEK Larnaca vs Crystal Palace: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del AEK Larnaca vs Crystal Palace hoy jueves 19 de marzo?

El partido entre los de Chipre y los ingleses que se llevará a cabo en el AEK Arena dará inicio a partir de las 12:45 de la tarde, en territorio colombiano. En México, el balón rodará desde las 11:45 de la mañana.

Conference League 2026: Calendario completo de partidos

Todos los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Conference League se disputarán en la jornada del jueves 19 de marzo. Los encuentros son los siguientes:

11:45 horas | AEK Larnaca vs Crystal Palace

11:45 horas | Mainz 05 vs Sigma Olomouc

11:45 horas | AEK Atenas vs NK Celje

11:45 horas | Rakow vs Fiorentina

14:00 horas | Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan

14:00 horas | Rayo Vallecano vs Samsunspor

14:00 horas | Sparta Praga vs AZ Alkmaar

14:00 horas | Estrasburgo vs Rijeka

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