Joaquín Beltrán reconoce a Cuauhtémoc Blanco como el futbolista más difícil en los Pumas vs América

Joaquín Beltrán y Aarón Padilla Jr. vivieron varias ediciones del Clásico Capitalino a lo largo de su carrera profesional. En la previa del partido Pumas vs América de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ambos exfutbolistas hablaron en exclusiva con Peloteando de Claro Sports y revelaron cuáles fueron los jugadores más difíciles a los que enfrentaron en la histórica rivalidad.

“El jugador más complicado, por la gran calidad que tenía y por lo difícil que era en la cancha, el Cuauh (Cuauhtémoc Blanco). Era un tipo bien difícil y me tocó jugar muchos clásicos entre Pumas y América. Ahí era un tema más verbal porque al Cuauh le gustaba mucho hablar y luego te enganchabas tú también. Era difícil, de esos partidos en donde sabías que ibas a tener esa situación”, dijo el ‘Capitán’ Beltrán.

Por su parte, Aarón Padilla Jr destacó a Darío Verón, defensa paraguayo: “En mi caso, Darío Verón, no me gustaba enfrentarlo. No era mal intencionado pero era mucho de roce, mucho de golpear, y era difícil en mi caso tratar de anticiparme, buscar el timing para ganarle. Yo no era un jugador de botarme y poder darme la vuelta, cuando lo hacía ya lo tenía atrás”.

Pumas y América se enfrentarán el próximo sábado 21 de marzo, en la jornada 12 del torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el Olímpico Universitario, en punto de las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

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