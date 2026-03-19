VakifBank Istanbul vs Numia Milano, en vivo la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenil

El torneo busca a los cuatro mejores equipos y lo podrás seguir por Claro Sports

VakifBank Istanbul le hace los honores al Numia Vero Volley Milano en el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEV Champions League femenil, en lo que promete ser un vibrante agarrón, a través de Claro Sports. El equipo turco llega con los ánimos por las nubes, tras haber ganado 3-2 como visitante en el enfrentamiento de ida, con parciales de 26-24, 25-22, 22-25, 22-25 y 11-15, por lo que intentará seguir con su buena racha en casa en el Vakifbank Spor Sarayi.

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