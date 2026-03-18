Beca Rita Cetina 2026: fecha límite de registro para recibir 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes

El 19 de marzo es la fecha límite para registrarse en la Beca Rita Cetina 2026, que otorga 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes a estudiantes de primaria

Esta es la fecha llímite para recibir el apoyo | @BecasBenito

Las familias con hijas e hijos en primarias públicas todavía están a tiempo de pedir la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo que en esta etapa entrega 2 mil 500 pesos al año por cada estudiante registrado para ayudar con la compra de útiles y uniformes escolares. El trámite se realiza en línea, es gratuito y debe completarse dentro del periodo fijado por las autoridades federales.

El dato clave es que el monto de 2 mil 500 pesos aplica para primaria en el registro de 2026, mientras que los mil 900 pesos bimestrales corresponden al esquema de secundaria y a algunos casos de continuidad de apoyos previos en primaria o preescolar. Por eso, para este proceso dirigido a alumnas y alumnos de primaria pública, el beneficio anunciado por las autoridades es un pago anual y no un depósito bimestral.

La convocatoria actual está enfocada en estudiantes de primaria pública que aún no cuentan con este apoyo, por lo que madres, padres, tutoras y tutores deben revisar si su hija o hijo ya forma parte del padrón o si deben hacer el alta por primera vez. En la guía oficial también se precisa que el registro corre a cargo del adulto responsable, no del menor.

Además del apoyo económico, el registro abre la puerta a la posterior entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, que será el medio para recibir el recurso una vez que la información quede validada. Las autoridades han señalado que, tras concluir el trámite, conviene descargar y guardar el comprobante, ya que servirá como respaldo del proceso.

¿Cuándo es la fecha límite para el registro de la Beca Rita Cetina?

La fecha límite oficial para registrarse es el 19 de marzo de 2026. El periodo de alta para primaria pública arrancó el 2 de marzo y, hasta ahora, la información difundida por Programas para el Bienestar mantiene ese día como cierre del proceso, por lo que las familias deben concluir el trámite antes de que venza el plazo.

No se trata de un preregistro ni de una solicitud parcial, sino de un trámite que debe quedar completo dentro de la ventana oficial. Eso implica entrar al sistema con Llave MX, capturar los datos del tutor, subir los documentos requeridos, registrar al estudiante y descargar el comprobante final. Si falta alguno de esos pasos, la incorporación podría demorarse o quedar inconclusa.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué requisitos y documentos se necesitan para el registro?

Para hacer el registro se necesita contar con una cuenta Llave MX del padre, madre o tutor, además de tener a la mano la CURP del adulto responsable, número de celular, correo electrónico, identificación oficial vigente digitalizada y comprobante de domicilio no mayor a tres meses. También se piden los datos de la o el estudiante, en particular su CURP y la Clave de Centro de Trabajo de la escuela.

Durante el llenado del formulario también se solicita información escolar específica, como nivel, turno, grado y parentesco con la alumna o el alumno. Al terminar, el sistema permite revisar los datos capturados, aceptar el registro y descargar un comprobante; además, en la información oficial se recomienda cerrar sesión si el trámite se hizo en un equipo compartido o en un sitio público para proteger los datos personales.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina y quiénes se pueden registrar?

La Beca Rita Cetina es un programa federal de educación básica que en 2026 avanzó hacia la cobertura universal en primaria y secundaria públicas. En el caso de primaria, el apoyo para las familias de nuevo ingreso consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada alumna o alumno registrado, destinado a aliviar el gasto del regreso a clases en útiles y uniformes.

Pueden registrarse las familias con hijas o hijos inscritos en primarias públicas escolarizadas, siempre que no reciban otra beca federal con el mismo fin. Para secundaria, el programa mantiene un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en ese nivel; por su parte, las familias de primaria o preescolar que ya venían recibiendo la beca desde 2025 o antes continúan bajo su esquema previo, siempre que no hayan causado baja.

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