Sebastián Villa, a un paso de la Selección Colombia

Desde el entorno del jugador confirman que estará presente en la próxima convocatoria de la Selección Colombia.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia | JUAN MABROMATA / AFP

Una nueva convocatoria de la Selección Colombia está a la vuelta de la esquina. Una de las últimas paradas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a la ‘tricolor’ ante Croacia y Francia. En la previa, la gran noticia sería que Sebastián Villa se vestiría con la amarilla, azul y roja.

Desde Colombia y Argentina se ha venido manejando la información de que el jugador de Independiente Rivadavia de Argentina estaría presente en la convocatoria de la Selección Colombia. Siendo entonces una de la grandes sorpresas de esta doble fecha FIFA y lo que abriría la puerta a una posible presencia en el Mundial 2026.

Vale la pena recordar que, Sebastián Villa nunca ha estado presente en un partido oficial del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos. Eso sí, en el 2018 y 2019 fue convocado para los amistosos ante Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Japón y Corea del Sur. En dicha época logró disputar cuatro de estos seis partidos, solo dos como titular.

Los números de Sebastián Villa

Pese a que la Liga Argentina aún no llega a su tramo definitivo, el extremo colombiano ha estado presente en ocho partidos y se ha reportado con dos asistencias. Así mismo, hay que tener en cuenta que Villa fue la gran figura para que Independiente Rivadavia levantará su primer título en la historia.

En toda su carrera, el atacante de 29 años, registra 327 partidos jugados, 53 goles, 67 asistencias y 10 títulos. Deportes Tolima, Boca Juniors de Argentina, Beroe de Bulgaria e Independiente Rivadavia de Argentina, han sido los clubes de su carrera como futbolista profesional.

Futbolísticamente no hay duda del talento de Sebastián Villa. Un jugador que llegó a ser la gran figura de una de los equipos más grandes a nivel sudamericano como Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, sus innumerables polémicas y situaciones extra futbolísticas lo ponen en el ojo del huracán.

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