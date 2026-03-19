Friburgo vs Genk, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

Sigue las mejores acciones y la transmisión del emocionante duelo entre alemanes y belgas por el boleto a los cuartos de final

Friburgo vs Genk: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026?

El partido de vuelta de los octavos de final entre Friburgo y Genk se podrá ver completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, tanto para México como para Centroamérica, así que como los otros tres partidos del torneo y la Conference League.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Europa League 2026, las eliminatorias directas se definen a partir del marcador global tras los dos partidos de ida y vuelta. El equipo que logre mayor número de goles en el acumulado avanzará a la siguiente ronda, sin que exista ya el criterio del gol de visitante como factor de desempate.

En caso de que la serie termine igualada, el duelo se extiende a una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos. Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, el boleto a la siguiente fase se define mediante una tanda de penales, donde el equipo más efectivo desde los once pasos será el que continúe en la competencia.

¡¡¡Por el boleto a los cuartos de final!!!

Friburgo recibirá al Genk en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, en una eliminatoria que se mantiene abierta tras el 0-1 a favor del conjunto belga en el duelo de ida. El único gol del encuentro lo firmó Zakaria El Ouahdi, quien marcó un tanto que fue calificado como ‘de ensueño’ y que le dio ventaja a su equipo de cara a la definición en territorio alemán.

A pesar del resultado adverso, el técnico del Friburgo, Julian Schuster, mantiene la confianza en poder revertir la serie: “Todo es posible en el partido de vuelta”, aseguró, destacando que la eliminatoria sigue en juego. Del otro lado, el capitán del Genk, Bryan Heynen, señaló que el equipo llega con buenas sensaciones y con la intención de cerrar la serie en la Selva Negra.

El duelo presenta un contraste interesante en cuanto al rendimiento de ambos equipos. El Genk ha mostrado solidez como visitante en competiciones europeas, ganando cinco de sus seis partidos fuera de casa esta temporada. Sin embargo, el Friburgo también ha hecho valer su localía, con cuatro victorias en casa y solo un gol recibido, lo que anticipa un enfrentamiento equilibrado en busca del pase a la siguiente ronda.

Te puede interesar: