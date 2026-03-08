¿Cuándo es el eclipse solar más largo del siglo? Se oscurecerá seis minutos parte del planeta

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante algunos minutos

El evento programado para 2026 será especialmente relevante | REUTERS/Esa Alexander

El cielo volverá a ofrecer uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes en 2026. Se trata de un eclipse total de Sol que captará la atención de científicos, aficionados y millones de personas en distintas partes del planeta. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante algunos minutos y provocando que el día se transforme momentáneamente en noche.

Los eclipses solares suelen generar gran expectativa, no solo por su espectacularidad visual, sino también por el interés científico que despiertan. El evento programado para 2026 será especialmente relevante, ya que permitirá observar la corona solar con gran claridad desde varias regiones del mundo. Además, será una oportunidad única para quienes disfrutan de la astronomía, pues algunos de estos fenómenos pueden tardar décadas en repetirse en una misma zona del planeta.

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse total solar de 2026 y en qué países se verá?

El eclipse total de Sol de 2026 ocurrirá el 12 de agosto de ese año, cuando la sombra de la Luna recorrerá una franja específica del planeta. La trayectoria principal de totalidad pasará principalmente por Europa y el Atlántico Norte, permitiendo que millones de personas puedan presenciar el fenómeno de manera directa.

Entre los países donde se podrá observar el eclipse total destacan España, Islandia y Groenlandia, mientras que en otras regiones de Europa, África y América se verá de forma parcial. En estas zonas, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, lo que aun así ofrecerá un espectáculo notable para los observadores que utilicen protección ocular adecuada.

¿Cuánto tiempo durará el eclipse y por qué será el más largo del Siglo XXI?

La duración exacta de un eclipse total depende de diversos factores, como la posición de la Tierra, la Luna y el Sol en el momento del fenómeno. En el caso del eclipse de 2026, la fase de totalidad durará varios minutos, lo que permitirá observar con claridad la atmósfera externa del Sol, conocida como corona.

Sin embargo, el evento que realmente romperá récords llegará en 2027, cuando ocurrirá uno de los eclipses solares más largos del siglo XXI, con una duración cercana a los seis minutos y medio en algunos puntos del planeta. Este tipo de eclipses tan prolongados son poco comunes, ya que requieren una alineación muy precisa entre los tres cuerpos celestes.

¿Cuántos tipos de eclipses solares hay?

Los eclipses solares se clasifican en cuatro tipos principales, dependiendo de cómo la Luna cubre el disco solar visto desde la Tierra. Cada uno ofrece características visuales distintas, lo que los convierte en fenómenos muy interesantes para la observación astronómica.

Eclipse total: ocurre cuando la Luna cubre completamente el Sol , permitiendo ver la corona solar.

, permitiendo ver la corona solar. Eclipse parcial: la Luna oculta solo una parte del Sol , generando la apariencia de un “mordisco” en el disco solar.

, generando la apariencia de un “mordisco” en el disco solar. Eclipse anular: se produce cuando la Luna está más lejos de la Tierra y no logra cubrir totalmente el Sol , dejando visible un brillante “anillo de fuego”.

, dejando visible un brillante “anillo de fuego”. Eclipse híbrido: es uno de los más raros, ya que puede verse como anular en algunas zonas y total en otras dependiendo de la posición del observador.

