Hoy No Circula jueves 19 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Autos con engomado verde, placas 1 y 2 y holograma 1 o 2 no circulan este 19 de marzo en CDMX y Edomex; no hay doble hoy no circula

¿Qué autos no circulan el jueves 19 de marzo? | Reuters

El jueves 19 de marzo de 2026 opera el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán revisar engomado, terminación de placa y holograma antes de salir. Hasta las publicaciones del miércoles 18 de marzo no estaba activa una contingencia ambiental, así que para este jueves no aplica el Doble Hoy No Circula y la restricción se mantiene en su esquema habitual.

La restricción vehicular para este jueves va de las 05:00 a las 22:00 horas, horario en el que los autos afectados por el calendario no pueden circular en la zona de aplicación. Ese dato es clave porque, aunque la conversación pública se ha centrado en la calidad del aire de los últimos días, la medida vigente para el 19 de marzo sigue siendo la ordinaria y no una extraordinaria por contingencia.

Para este día, la regla principal afecta a los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 o 2 y holograma 1 o 2. A eso se suma un punto que suele generar dudas: los vehículos con placas foráneas también tienen restricción de 05:00 a 11:00 horas.

Revisar el Hoy No Circula antes de salir no es un trámite menor, porque ignorarlo puede traducirse en una sanción económica importante. Además, el incumplimiento puede costar desde 2 mil 346 pesos y hasta 3 mil 519 pesos en la CDMX, mientras que en el Edomex la sanción reportada para 2026 es de 2 mil 346 pesos.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 19 de marzo y cuáles sí?

Los autos que no salen este jueves 19 de marzo son los que tengan engomado verde, placas con terminación 1 o 2 y holograma 1 o 2. Esa combinación es la base de la restricción para este jueves en la CDMX y el Edomex.

En cambio, sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, los autos eléctricos y los híbridos. Expansión también precisa que los vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2 sí pueden transitar, por lo que la revisión debe hacerse con esos tres elementos juntos y no solo con uno.

El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios metropolitanos del Estado de México como Atizapán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tultitlán, entre otros. Toluca y Santiago Tianguistenco también operan con restricciones para hologramas 1 y 2, bajo su propio esquema estatal.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

La contingencia ambiental se activa cuando los contaminantes rebasan niveles que representan un riesgo para la salud y obligan a endurecer las medidas de control, especialmente por ozono o por partículas PM10 y PM2.5. La Fase I entra cuando esos contaminantes superan los 150 puntos, mientras que la Fase II corresponde a escenarios todavía más severos, por arriba de 200 puntos.

La razón de activar estas medidas es clara: reducir la exposición de la población al aire contaminado y bajar la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Para el caso específico del jueves 19 de marzo, no se ha activado contingencia, por lo que solo opera la restricción normal; además, ese mismo medio recordó que si la autoridad declara contingencia, las medidas del Doble Hoy No Circula entran en vigor al día siguiente y no el mismo día del anuncio.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En la capital del país, la multa por incumplir el Hoy No Circula va de 20 a 30 veces la UMA vigente, lo que para 2026 equivale a 2 mil 346 pesos como mínimo y 3,519 pesos como máximo. El artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX es la base de esa sanción para advertir a los conductores.

Para el Estado de México, la referencia es una multa de 20 UMAs, es decir, 2 mi l346 pesos. En términos prácticos, lo más importante para este jueves 19 de marzo es recordar que descansan los autos con engomado verde, terminación 1 o 2 y holograma 1 o 2, mientras que los holograma 0 y 00, eléctricos e híbridos sí pueden circular; por eso, antes de encender el auto, conviene revisar los tres datos del vehículo y no confiarse por la ausencia de Doble Hoy No Circula.

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