Joaquín Beltrán considera que Pumas es favorito sobre el América; Aarón Padilla no cree en favoritismos

Por su parte, Aarón Padilla Jr descarta favoritismos y ve a las Águilas llevándose los tres puntos en el Olímpico Universitario

Pumas y América se enfrentarán este sábado 21 de marzo en la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En la previa del Clásico Capitalino, Joaquín ‘Capitán’ Beltrán y Aarón ‘Gansito’ Padilla hablaron en exclusiva para Peloteando de Claro Sports, donde analizaron el presente de ambos equipos y revelaron a su favorito para llevarse los tres puntos en el Olímpico Universitario.

“Ha sido un inicio de año de Pumas interesante, al inicio del torneo no pintaban las cosas para que estuvieran como están hoy. El entorno, el tema de Efraín (Juárez), el cambio de directiva, muchos aspectos pero la realidad es que el equipo ha ido creciendo, ha ido mejorando cada jornada. Solo lleva un perdido en la temporada y hoy llega un poco mejor que América. Al final de cuentas son Clásicos Capitalinos que no importa cómo llegues, siempre terminan siendo intensos y rara vez hay un favorito”, dijo Beltrán.

En la misma línea el exdefensa añadió: “Por las condiciones en las que llega Pumas sale ligeramente como favorito: un solo partido perdido, juega en casa, está arriba en la tabla, el equipo que más goles ha hecho. Es el momento para que Pumas haga valer eso y sume los tres puntos”.

Por su parte, Aarón Padilla descartó que los auriazules partan como favoritos a la victoria: “Pumas vs América son partidos de mucha garra, de mucha intensidad, que como llegues, último, mitad de tabla, en primero, vas a ver la misma rivalidad. Y más que es en CU, que Pumas hace valer su condición de local con la gente y hace un ambiente hostil para el rival. Vamos a ver un partido abierto, porque los dos están ávidos, a lo mejor Pumas está más arriba en la tabla pero de trascender ganándole al América, el América de ir sumando y meterse en los primeros planos de la tabla general”.

“No hay favoritos. Es un Clásico muy difícil pero va a ganar América porque tiene que sumar de a tres, meterse arriba en la tabla y América sabe de la importancia de estos partidos. América va a ganar 2-1″, agregó.

Sobre el momento que atraviesa UNAM en el Clausura 2026, donde es quinto de la tabla general, Beltrán respondió: “La realidad es que Pumas tiene varias cuestiones a favor: el funcionamiento que tiene, el hecho de jugar en casa y sobre todo el momento deportivo que atraviesan varios jugadores, lo deben de aprovechar para tratar de sumar los tres puntos”.

Del otro lado, el ‘Gansito’ habló sobre el momento “de transición” que atraviesan en Coapa: “América ha sido una temporada de transición de jugadores, que les ha costado el rendimiento del equipo. Jardine va de menos a más, ya mostrando otra cara de lo que él desea. Han cambiado varios jugadores y eso ha mermado el resultado esta temporada”

Finalmente tanto el ‘Capitán’ Beltrán como Padilla coincidieron en la importancia del Clásico Capitalino: “Cuando te llega el calendario del torneo, es un partido que palomeas, siendo jugador de Pumas o de América. Es una semana diferente, desde que sabes que el fin de semana vas a jugar contra el América analizas videos, ves de qué manera los puedes contrarrestar y sacar ventaja, sabes que es a muerte deportivamente hablando, por lo que significa ganarle al más acérrimo rival y por la afición. Ambas aficiones son partidos que también esperan y que quieren ganar sí o sí”, declaró el bicampeón universitario.

“Ves el calendario y ya estás pensando en ese partido. Son Clásicos diferentes tanto Chivas, Pumas y Cruz Azul. El de Pumas es muy especial por todo lo que rodea el ambiente fuera del estadio, los dos aquí en la ciudad, hay una rivalidad y un odio deportivo en las aficiones, eso lo hace muy peculiar. Ir a CU estando en el América no quiero decir que es miedo, pero vas protegido en camionetas blindadas. Es una adrenalina fuera de la cancha que te hace ir metiendo en el partido desde antes de pisar la cancha. Yo disfrutaba mucho más un Clásico Pumas vs América que un Pumas vs Chivas, dándole la importancia a los dos, pero había ese ingrediente”, finalizó el campeón con el América en 2005.

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